Büyük Kutlama

Trabzonspor
'da taraftarlar ve futbolcular, 8 yıl sonra gelen Fenerbahçe
galibiyetini kutladı. Bitiş düdüğüyle beraber futbolcular orta sahada toplandı. Teknik heyetle beraber tüm takım orta alanda kenetlenirken bütün tribünleri dolaştı. Olcay Şahan
hemen taraftarların yanına giderek üçlü çektirdi. Maç bitmesine rağmen tribünden çıkmayan bordo-mavililer, uzun süre şarkılar eşliğinde sevindi.
Derbi sevinci
Bordo-mavililer, bu sezon iç sahada büyük maçlardaki performansıyla dikkat çekiyor. Ünal Karaman
'ın takımı, 4-0'lık Galatasaray
zaferinden sonra Fenerbahçe'yi de mağlup etmeyi başardı.
Trabzonspor, Fenerbahçe maçı sonrasında soyunma odasında galibiyet pozu verdi. Bordo-mavililerden yapılan paylaşımda, "Galibiyet pozumuz: Özgürlük heykeli" denildi.
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Trabzonspor,Fenerbahçe
26 Kasım 2018 Pazartesi 08:22