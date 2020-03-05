Büyük Macera Filmi

Postacı leyleğin yaptığı bir hata ortalığı fena halde karıştırır. Bebek
pandayı ailesine götürmek için yola çıkan postacı leylek, yanlışlıkla bebeği ailesin yerine MicMic adındaki bir ayıya bırakır. Düzenli bir hayatı olan, yaptığı planları asla aksatmayan MicMic’in yaşamı bebeğin gelişi ile birlikte alt üst olur. Tüm düzeni bozulan ayı MicMic, bebeği ailesine bir an önce teslim etmek için yola koyulur. Yerinde duramayan komşusu tavşan da ona bu yolculuğunda eşlik eder. Çıktıkları macera dolu yolculuklarında geveze bir pelikan, romantik bir kaplan ve korkak bir kurtla karşılaşırlar. Yola birlikte devam eden ekip, vahşi doğanın içinde zorlu ama bir o kadar da eğlence dolu bir maceraya atılır.Senaryo:
Billy FrolickFilmin Türü:
AnimasyonOrijinal Adı:
The Big TripYapımcı Firma: Hollywood
Licensing GroupYapım Yılı:
2019Yapım Ülkesi: Rusya
, ABDOrijinal Dili:
İngilizceFilmin Süresi:
75 dk.Dağıtıcı Firma:
CGV Mars DağıtımVizyon Tarihi:
12.04.2019 Büyük Macera Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın. Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.