Büyük Menderes Nehri'nde Hayvan Leşleri Bulundu

Aydın
'ın Söke
ilçesinde Büyük Menderes Nehri
'nin denize döküldüğü noktada hayvan iskeletleri ve leşleri bulundu.
Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği'nden (EKODOSD) yapılan açıklamaya göre, Büyük Menderes Nehri
'nin denize döküldüğü Kafa mevkisinde bir balıkçının ağına üzeri deniz yosunlarıyla kaplı kafatasının takılması üzerine çalışma başlatıldı.
Yapılan incelemede kafatasının bir hayvana ait olduğu tespit edildi.
Bölgede yapılan incelemelerde ise çok sayıda hayvan leşi ve iskeleti bulundu.
Hayvan leşlerinin Büyük Menderes Nehri'ne atılması konusunda yetkili kurumlar tarafından araştırma yapılması gerektiğine dikkat çekilen açıklamada, "Kırsal kesimlerde hayvancılık yapanların hayvanları bir hastalık sonucu öldüğünde nehre değil, derileri yüzülmeden akarsulardan uzak yer altı sularını kirletmeyecek şekilde en az iki metre derinliğinde bir çukur açılarak üzerine kireç attıktan sonra gömmeleri sağlanmalıdır." ifadelerine yer verildi.
Leşlerin ve iskeletlerin denize kadar ulaştığı belirtilen açıklamada, "Ölü hayvanların içinde şarbon, kuduz, tüberküloz hastalığına yakalananlar olabilir. Nehrin sularıyla yediğimiz ürünler yetiştirilmektedir. Denizlerimizden tüm vatandaşlarımız yararlanmaktadır." denildi.
Söke
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Kaynak: AA