Büyük Menderes Nehri'nde kirlilik

Büyük Menderes Nehri'nde kirlilikAYDIN Ovası'nı sulayan Büyük Menderes Nehri'nin, Yenipazar Kavşağı yakınlarındaki mevkisinde suyun üzerinde görülen kirlilik dikkat çekti.

12.05.2020 18:51 | Son Güncelleme: 12.05.2020 18:53
Büyük Menderes Nehri'nde kirlilik
AYDIN Ovası'nı sulayan Büyük Menderes Nehri'nin, Yenipazar Kavşağı yakınlarındaki mevkisinde suyun üzerinde görülen kirlilik dikkat çekti. Sudaki köpük tabakasının oluşturduğu koku rahatsızlık yarattı.
Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinden çıkarak, Uşak ve Denizli'den sonra Aydın'da denize dökülen Büyük Menderes Nehri'nde kirlilik gözle görülür seviyeye ulaştı. Tarım arazilerinin sulamasında kullanılan suyun pis kokusu da rahatsızlık yarattı. Bölgeden geçenler, nehirdeki kirliliğe tepki gösterdi. Yetkilileri, bölgede göreve çağırıp önlem alınması istendi.
Büyük Menderes Nehri kıyısına gezmeye giden vatandaşlardan Hüsamettin Bilgili, "Dünya su günü kutlanıyor ama gördüğünüz üzere Menderes Nehri'ne atıklar ve pis sular atılıyor. Biz çocukluğumuzda burada denize girer balık tutardık. Berrak ve net bir şekilde dibi görünüyordu ama şu an baktığımızda suyun yüzeyinin bembeyaz köpük tabakasıyla kaplı olduğunu görmekteyiz. Yetkililerin bir an önce duruma el atmasını bekliyoruz" dedi. Büyük Menderes Nehri’nde kirlilik

Kaynak: DHA

Etiketler: Büyük Menderes Nehri, Menderes Nehri, Yenipazar, Denizli, Güncel, Haber

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