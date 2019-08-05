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Büyük Menderes'te misina ağ denetimi

AYDIN (İHA) – Aydın'ın Söke ilçesinde, jandarma ve tarım müdürlüğü ekiplerinin Büyük Menderes Nehri kıyısında gerçekleştirdiği denetimlerde ele geçirilen kullanımı yasak misina ağlara el konuldu.

05.08.2019 15:32 Büyük Menderes'te misina ağ denetimi
AYDIN (İHA) – Aydın'ın Söke ilçesinde, jandarma ve tarım müdürlüğü ekiplerinin Büyük Menderes Nehri kıyısında gerçekleştirdiği denetimlerde ele geçirilen kullanımı yasak misina ağlara el konuldu.

Edinilen bilgiye göre; Akköy Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Aydın Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ve Didim ile Söke Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü su ürünleri kontrol görevlileriyle birlikte Büyük Menderes Nehri'nin Ege Denizi'ne döküldüğü Kafa mevkiinde ortaklaşa denetim gerçekleştirdi. Yapılan denetimlerde sahipsiz olarak ele geçirilen, denizde ve akarsuda kullanımı yasak misina ağlara el konuldu. - AYDIN

Jandarma, Aydın, Söke, Güncel

Kaynak: İHA

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