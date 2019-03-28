Büyük Menderes'te Temiz Üretim Başarısı

Bu yıl değişim öncüsü şirket sayısı 19'a çıktı; 3 milyon Euro ek yatırım gerçekleştirilecek.Ayrıca H&M grup'un öncülüğünde ve Inditex (Zara) 'in katılımıyla güçlenen Ortak Hareket Komitesi'ne Altınyıldız, Boyner Grup, Koton ve Yünsa yanı sıra yeni uluslararası ve ulusal markalar da dahil oldu.

WWF–Türkiye'nin (Doğal Hayatı Koruma Vakfı) Büyük Menderes Havzasından başlayarak diğer su havzalarına da yaygınlaştırılmasını hedeflediği 'Tekstil Sektöründe Temiz Üretimin Yaygınlaştırılması' çalışmasında kısa zamanda önemli başarılar elde edildi.

İstanbul'da gerçekleşen Tekstil Markaları Ortak Hareket Çağrısı toplantısında, sektörün çevre üzerindeki olumsuz etkilerinin asgari düzeye indirilmesi ve su kaynaklarının korunması için yapılması gerekenler tartışıldı.

Tekstil sektöründe tedarik zincirinin sürdürülebilirliğini güçlendirecek mekanizmaların ele alındığı toplantıda Ergene Havzası gibi sektörün yoğun olduğu diğer bölgelerde uygulanabilecek bir iş modelinin geliştirilmesi üzerinde de duruldu.

Örnek bir koruma modeli oluşturuluyor!

Etkinliğin açılışını yapan WWF Tatlısu Programı Başkanı Stuart Orr, Türkiye'nin su risklerine dikkat çekti.Orr "Tekstil sektörüyle su riski ile ilgili harekete geçmek için buradayız. Ancak tabii ki, riskler sadece su ve tekstil ile sınırlı değil, her sektörün kendi payına düşen sorumlulukları var. Su kalitesinin yanında, iklim değişikliğinin mevsimsel su miktarını da yakın gelecekte azaltacağı öngörülüyor. Su talebindeki artışın gelecekte su tüketiminde yükselen bir rekabete neden olması kuvvetle muhtemel" dedi.

WWF-Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Bayar ise şunları söyledi: "Tekstil sektörünün bu birlikteliği çok kıymetli. Her zamankinden çok daha fazla bir arada olmaya ve işbirliği yapmaya ihtiyacımız olan bir dönemdeyiz. Kendi geleceğimiz için. Nesillerimizin devamı için.Bir dönüm noktasındayız ve gezegenimizin gidişatını değiştirebilecek son nesiliz. Hepimizin, birey olarak, kurum olarak büyük sorumlulukları var ve bu sorumluluk hiçbirimizin tek başına üstesinden gelemeyeceği kadar büyük bir sorumluluk."

Büyük Menderes'te 6,5 milyon Euro yatırımla 1,5 milyon m³ su tasarrufu

Toplantıda söz alan Denizli Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Selim Kasapoğlu ise tekstil sektörünün geleceğe hazırlandığına dikkat çekerek, Büyük Menderes havzasında temiz üretim ile ilgili gelişmeler hakkında bilgi verdi:

"Geçtiğimiz 2 yılda, 7 Değişim Öncüsü firma ile 6,5 milyon Euro yatırımla 1,5 milyon m³ su tasarrufu sağladık. 2019 yılında ise değişim öncüsü sayımız 7'den 19'a çıkıyor. 3 milyon Euro ek yatırım plana alındı. Şimdiye kadar Akürün, Alinda, Altınbaşak, Aslıteks, Ata Tekstil, Çiçek Boya, Denbassan, Doksan Tekstil, Ekpen Tekstil, Funika, Gamateks, Gökhan Tekstil, Güvenç Boya, Gümüşsu Arıtma, Kemal Uğurlu Tekstil, Kımıl Tekstil, Ozanteks, Poyraz Boya ve Tan Group değişim öncüsü oldu."

Ergene Havzası da "Temiz Üretim"e geçiyor

Toplantının son konuşmacısı WWF-Türkiye Genel Müdürü Aslı Pasinli ise, Büyük Menderes'ten sonra yıllardır yarattığı çevre kirliliği ile kamuoyunun gündeminde olan Ergene Havzası'nın da WWF programına dahil olduğu müjdesini verdi.

Dönüşüm olması için kamu-STK-özel sektörün bu tür örnek işbirliklerine imza atması gerektiğini vurgulayan Pasinli, bu yatırımların Türkiye'nin tekstil geleceği için, rekabet gücünün korunması ve markaların artan taleplerinin karşılanması için önemine dikkat çekti.

Temiz Üretim Hareketi Büyüyor

WWF-Türkiye tarafından uygulamaya alınan, H&M grup'un öncülüğünde ve Inditex (Zara) 'in katılımıyla güçlenen Su Koruyuculuğu yaklaşımında Değişim için Ortak Hareket komitesine Altınyıldız, Boyner Grup, Koton ve Yünsa yanı sıra yeni uluslararası ve ulusal markalar da dahil oldu.

Komite üyesi firmaların konuyla ilgili tüm paydaş toplantılarında bir temsilci ile hazır bulunarak süreçte aktif bir şekilde yer alması ve sürdürülebilir üretime verdikleri önemi ilgili platformlarda vurgulaması bekleniyor. Ayrıca komite üyelerinin başta Büyük Menderes ve Ergene'deki üreticilerin dönüşümü olmak üzere, tekstil sektörünün sürdürülebilirlik ve temiz üretim dönüşümünde ortak harekete destek beyan etmeleri de beklentiler arasında bulunuyor.

WWF-Türkiye, tekstil sektöründe sürdürülebilir işletmelerin sayısının arttırılması için Büyük Menderes'te temiz üretimin norm olarak benimsendiği bir başarı öyküsü oluşturmayı hedefliyor. Bu amaca ulaşmak için bir yol haritası oluşturmak ve şirketlerin ortak harekete katılımlarını sağlamak üzere kilit paydaşlarla birlikte çalışıyor. Bu paydaşlar arasında kamu kurumları, finans kuruluşları, markalar ve yerel tekstil üreticileri yer alıyor.

Kaynak: Bültenler