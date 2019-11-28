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"Büyük Mucit Nikola Tesla'nın Bilim Dünyası" konulu konferans düzenlendi

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde Kahta Ebu Sadık Anadolu İmam Hatip Lisesi tarafından "Büyük Mucit Nikola Tesla'nın Bilim Dünyası" konulu konferans düzenlendi.

28.11.2019 17:04 | Son Güncelleme: 28.11.2019 17:09
'ın ilçesinde Kahta Ebu Sadık Anadolu İmam Hatip Lisesi tarafından "Büyük Mucit Nikola Tesla'nın Bilim Dünyası" konulu konferans düzenlendi.

Kahta Kültür Merkezi Konferans Salonunda düzenlenen konferansta Adıyaman Üniversitesi Doç. Dr. Niyazi Yükçü, dahi mucit Nikola Tesla hakkında öğrencileri bilgilendirdi.

TUBİTAK Bilim Söyleşileri kapsamında düzenlenen programda Doç. Dr. Niyazi Yükçü, Büyük Mucit Nikola Tesla'nın eğitim hayatından başlayarak iş hayatında karşılaştığı zorlukları ve bu zorluklarla olan mücadelesini öğrencilerle paylaştı.

Doç. Dr. Niyazi Yükçü, Dönen Manyetik Alan, AC Motor, Radyo, Tesla Bobini, Alternatif Akım, Radar, Floresan ve uzaktan kumanda gibi birçok icadın Nikola Tesla'ya ait olduğunu kaydederek dahi mucide ait yaklaşık 300 patentin olduğunu söyledi. - ADIYAMAN

Nicola Tesla, Adıyaman, Kahta, Güncel

Kaynak: İHA

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