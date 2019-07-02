Büyük ödül için geri sayım

SEÇİLEN ÇALIŞMALARA TOPLAM 500.000 TL DEĞERİNDE ÖDÜL VERİLECEK!

İlim Yayma Vakfı; ilim ve bilim alanında çalışmalar yapan kişileri desteklemek, topluma fayda sağlayacak projeleri keşfetmek, teşvik etmek ve ülkemizin akademik alandaki yükselişine katkı sağlamak amacıyla "İlim Yayma Ödülleri" organizasyonunu hayata geçirmeye hazırlanıyor.

EN NİTELİKLİ ÇALIŞMALAR ÖDÜLLENDİRİLİYOR!

Türkiye 'de ilk kez düzenlenecek olan ve akademik çalışmaların bir bütün olarak dikkate alınacağı İlim Yayma Ödülleri'nde, en nitelikli çalışmaların ödüllendirilmesi hedefleniyor. Ödül alan proje sahiplerine dünya çapında adlarını duyurabilmenin kapılarını açan İlim Yayma Ödülleri'nde üç kategori yer alıyor. Üç kategorideki (Büyük Ödül/ Sosyal Bilimler/ Mühendislik, Doğa ve Sağlık Bilimleri) çalışmalar değerlendirilerek; millilik bilincine sahip, toplum nezdinde etki oluşturan, ülkemize ve insanlığa katkı sağlayan çalışmalar ödüllendirilecek.