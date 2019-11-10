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Büyük Önder Atatürk, Arjantin'de anıldı

BUENOS Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 81'inci yılında Arjantin'de anma töreni düzenlendi.

10.11.2019 16:24 | Son Güncelleme: 10.11.2019 16:24Büyük Önder Atatürk, Arjantin'de anıldı
BUENOS Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 81'inci yılında 'de anma töreni düzenlendi.
Türkiye'nin Buenos Aires Büyükelçiliğinde düzenlenen törene, Buenos Aires'te yaşayan Türk vatandaşları ve Azerbaycan'ın Buenos Aires Büyükelçisi Raşad Aslanov katıldı.
Büyükelçi burada yaptığı konuşmada, "Modern Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu, eşsiz komutan, büyük devlet adamı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete intikal edişinin 81. yıl dönümünde Arjantin'de ona duyduğumuz sonsuz saygı, sevgi ve özlemi bir kez daha dile getirmek ve göstermek için onun manevi huzurunda toplanmış bulunuyoruz." dedi.
Türkiye Cumhuriyeti'nin temelini oluşturan Atatürk ilke ve inkılaplarının önemine vurgu yapan Altay, "Bu inkılaplar, bizim için en büyük meşale özelliğini taşımaktadır. Hepimizin bildiği gibi bu değerler dünyanın dört bir yanında birçok ülke ve millet tarafından örnek alınmış ve bağımsızlık mücadelesine ışık tutmuştur." diye konuştu.
Altay, şunları kaydetti:
"Atatürk gibi olağanüstü bir lidere sahip olduğumuz için ne kadar övünsek, gururlansak azdır. Üzerimize düşen görev, birlik, beraberlik ve dayanışma içinde Cumhuriyet'imizi ve Atatürk ilke ve inkılaplarını sonsuza kadar yaşatmaktır. Ülkemiz ve Türk milleti üzerinde oynanan çeşitli oyunları sonuçsuz bırakmak için de yapılması gereken budur."

Mustafa Kemal Atatürk, Arjantin, Türkiye, Altay, Güncel

Kaynak: AA

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