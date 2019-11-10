Haberler » Güncel » Büyük Önder Atatürk, Beypazarı'nda anıldı - Haber

Büyük Önder Atatürk, Beypazarı'nda anıldı

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 81. yılı nedeniyle Beypazarı'nda tören düzenlendi.

10.11.2019 14:32 | Son Güncelleme: 10.11.2019 14:32Büyük Önder Atatürk, Beypazarı'nda anıldı
Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 81. yılı nedeniyle 'nda tören düzenlendi.
Beypazarı Hanlar Önü Meydanı'nda düzenlenen törende Kaymakam Temel Ayca, Belediye Başkan Vekili Osman Karadede, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.
Saat 09.05 geçe siren sesleriyle saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı söylendi.
Buradaki törenin ardından Beypazarı Hatice Cemil Ercan Fen Bilimleri Lisesi tarafından Mustafa Cankara Kültür Merkezi'nde tören düzenlendi.
Kaymakam Ayca, törende emeği geçenleri tebrik etti.

Mustafa Kemal Atatürk, Beypazarı, Türkiye, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
15:13 Atatürk Orman Çiftliği arazisinde tohum üretilecek
15:12 Türk sanatçılar İtalyan operasına damgasını vurdu
15:11 Tel Abyad'da Ermeni Kilisesi, ibadete açıldı
15:11 Diyarbakır hdp önündeki eylemde 69'uncu gün
15:10 Atmacalar bu kez özgürlüğe kanat çırptı
15:08 Anıtkabir'e ziyaretçi akını! Binlerce kişi Büyük Önder Atatürk'ü andı
14:44 Atatürk'ün doğum tarihi yanlış yazıldı! Sosyal medyadan tepki yağdı
14:44 11 - 17 Kasım haftalık burç yorumları
14:35 Sokak hayvanlarını öldüreceğini söyleyen belediye çalışanı gözaltına alındı
14:33 Ünlü isimler 10 Kasım paylaşımlarıyla duygulandırdı
11:46 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk istismarına sert tepki gösterdi
02:17 PSG, son dakikalarda bulduğu golle kazandı!
22:00 PSG, son dakikalarda bulduğu golle Brest'i mağlup etti
10.11.2019 15:15:22