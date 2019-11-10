Haberler » Güncel » Büyük Önder Atatürk, Çubuk'ta anıldı - Haber

Büyük Önder Atatürk, Çubuk'ta anıldı

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 81. yılında Çubuk'ta anıldı.

10.11.2019 11:32 | Son Güncelleme: 10.11.2019 11:32Büyük Önder Atatürk, Çubuk'ta anıldı
Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 81. yılında 'ta anıldı.
Çubuk'ta Atatürk Parkı'nda düzenlenen anma töreninde Çubuk Kaymakamı Adem Keleş ve Belediye Başkan Vekili Harun Olmuş Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.
Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunduğu törenin ardından Çubuk Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından hazırlanan program Halk Eğitim Merkezi Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.
Kaymakam Adem Keleş, Belediye Başkanı Baki Demirbaş, İlçe Jandarma Komutanı Baki Üstüner, İlçe Emniyet Müdürü Hüseyin Çam, Cumhuriyet Başsavcısı Halil Demir, Ak Parti İlçe Başkanı Emrah Kuşçu, İlçe Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Rumi Türkoğlu ve diğer protokol üyeleri, öğretmenler ve öğrencilerin katıldığı programda öğrenciler şiir okudu.
Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapan Çubuk Anadolu Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenlerinden İlyas Özçelik, yaptı.
"Kuva-i Milli Ruhuyla Mustafa Kemal Atatürk ve Milli Mücadele" isimli oratoryonun sunulduğu programda, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün anlatıldığı sinevizyon gösterimleri yapıldı.
Programın sonunda Kaymakam Keleş ve Belediye Başkanı Demirbaş tarafından Atatürk konuşu şiir, kompozisyon ve resim yarışmalarında dereceye girenlere ödülleri verildi.

Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye, Çubuk, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
12:04 Gökhan Özoğuz, tepki çeken 10 Kasım paylaşımını düzenleyip yeniden paylaştı
12:04 Demirköy'de esnaflara vergi denetimi
12:04 Baba kız akrobasi pilotlarından Ata'ya "saygı uçuşu"
12:04 Sorgun'da eski belediye binası yıkılacak
12:04 10 Kasım'da Ata'yı koreografi ile andılar
11:46 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk istismarına sert tepki gösterdi
11:12 Müge Anlı'dan çok konuşulacak 10 Kasım sözleri: Atatürk aslında 8 Kasım'da aramızdan ayrıldı
10:57 Fatih'te ölen kardeşlerin arkadaşı, cenazelerin kendisine verilmesi için üvey kardeşten onay aldı
10:39 Antalya'da siyanürle intihar eden aileye ilişkin çarpıcı detay: Baba, ilk önce çocuklarına zehir içirmiş
10:36 Şarkıcı Erol Köse, 10 Kasım paylaşımıyla dikkat çekti
11:46 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk istismarına sert tepki gösterdi
02:17 PSG, son dakikalarda bulduğu golle kazandı!
22:00 PSG, son dakikalarda bulduğu golle Brest'i mağlup etti
10.11.2019 12:04:49