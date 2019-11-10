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Büyük Önder Atatürk, Denizli'de anıldı

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 81. yılı dolayısıyla Denizli'de düzenlenen törenlerle anıldı.

10.11.2019 14:52 | Son Güncelleme: 10.11.2019 14:52Büyük Önder Atatürk, Denizli'de anıldı
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 81. yılı dolayısıyla 'de düzenlenen törenlerle anıldı.
Çameli ilçesinde düzenlenen törende Kaymakam Didem Dinç Özay, Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, İlçe Jandarma Komutanı Hamza Çil, Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.
Büyük Önder Atatürk'ün hayata gözlerini yumduğu saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla saygı duruşunda bulunuldu. Meydandaki vatandaşlar ve trafikte araçlarını durduran sürücülerin de katıldığı saygı duruşu sonrası İstiklal Marşı okudu, bayraklar yarıya çekildi.
Törene, Çameli Emniyet Amiri Bilal Cingör, kamu kurum ve kuruluşlarının daire amirleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, öğrenciler, öğretmenler ve vatandaşlar katıldı.
Meydandaki törenin ardından Çameli Belediye Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen programda, Atatürk konulu şiir ve müzik dinletisi sunuldu. 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü münasebetiyle ilçede şiir, resim ve kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. Çameli Belediyesi Parkı önünde öğrencilerin hazırladığı, 10 Kasım'la ilgili resim sergisi düzenlendi.
-Kale
Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 81. yılı dolayısıyla Kale ilçesinde düzenlenen törenle anıldı.
Kale Kaymakamı Samet Serin ve Kale Belediye Başkanı Mehmet Salih Sağınç, Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.
Atatürk'ün hayata gözlerini yumduğu saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Göndere çekilen bayraklar yarıya indirildi.
Etkinlikler, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda, Kale Ortaokulu öğrencilerinin hazırlamış olduğu programla devam etti.
Törene, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Mehmet Yasin Arkalı, Kale Emniyet Amiri Ethem Gökmen, daire amirleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, öğrenciler, öğretmenler ve vatandaşlar katıldı.
-Buldan
Buldan'da da Alanyazı Meydanı'nda düzenlenen törende, Kaymakam Murat Sarı ve Belediye Başkanı Mustafa Şevik Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.
Atatürk'ün hayata gözlerini yumduğu saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla saygı duruşunda bulunuldu. Meydandaki vatandaşlar ve trafikte araçlarını durduran sürücülerin de katıldığı saygı duruşu sonrası İstiklal Marşı okundu, bayraklar yarıya çekildi.
Buldan'da Atatürk'ü anma törenleri, Ali Haydar Akın Kültür Sitesi'nde devam etti. Güngör Cerit Cumhuriyet İmam Hatip Ortaokulu'nun hazırladığı anma programında Okul Müdürü Muhammet Yağız, günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yaptı.
Öğrencilerin okuduğu şiirlerin ardından okul korosu, Müzik Öğretmeni İbrahim Selcenli eşliğinde Atatürk'ün sevdiği şarkıları seslendirdi.
Tören, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen Atatürk ve 10 Kasım konulu şiir, kompozisyon ve resim dallarında dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesiyle sona erdi.

Mustafa Kemal Atatürk, Denizli, Kale, Güncel

Kaynak: AA

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