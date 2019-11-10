Haberler » Güncel » Büyük Önder Atatürk, Gülşehir ilçesinde anıldı - Haber

Büyük Önder Atatürk, Gülşehir ilçesinde anıldı

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 81'inci yılı dolayısıyla Gülşehir ilçesinde anma töreni düzenlendi.

10.11.2019 11:36 | Son Güncelleme: 10.11.2019 11:36Büyük Önder Atatürk, Gülşehir ilçesinde anıldı
Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 81'inci yılı dolayısıyla ilçesinde anma töreni düzenlendi.
Konağı önündeki törende, Gülşehir Kaymakamı Ahmet Kavanoz ve Belediye Başkanı Fatih Çiftçi tarafından Atatürk Anıtına çelenk sunuldu.
Saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu ve bayrak yarıya indirildi.
Anma etkinliği, Ömer Halisdemir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Konferans Salonundaki programla devam etti.
Programda, öğrenciler tarafından şiir ve kompozisyon okundu.
Törenlere, daire müdürleri, siyasi parti ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri, muhtarlar, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Mustafa Kemal Atatürk, Fatih Çiftçi, Gülşehir, Hükümet, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
12:02 Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk, Konya'da anıldı
11:57 Atatürk, ölümünün 81. yıldönümünde Mersin'de törenle anıldı
12:02 Sorgun'da aday öğretmenlere hizmet içi eğitim verildi
12:02 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası
11:56 Çatak'ta Atatürk'ü anma töreni
11:46 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk istismarına sert tepki gösterdi
11:12 Müge Anlı'dan çok konuşulacak 10 Kasım sözleri: Atatürk aslında 8 Kasım'da aramızdan ayrıldı
10:57 Fatih'te ölen kardeşlerin arkadaşı, cenazelerin kendisine verilmesi için üvey kardeşten onay aldı
10:39 Antalya'da siyanürle intihar eden aileye ilişkin çarpıcı detay: Baba, ilk önce çocuklarına zehir içirmiş
10:36 Şarkıcı Erol Köse, 10 Kasım paylaşımıyla dikkat çekti
11:46 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk istismarına sert tepki gösterdi
02:17 PSG, son dakikalarda bulduğu golle kazandı!
22:00 PSG, son dakikalarda bulduğu golle Brest'i mağlup etti
10.11.2019 12:03:39