Haberler » Güncel » Büyük Önder Atatürk İncirlik Hava Üssü'nde anıldı - Haber

Büyük Önder Atatürk İncirlik Hava Üssü'nde anıldı

Büyük Önder Atatürk'ün ebediyete intikalinin 81'inci yılı dolayısıyla Adana İncirlik'te konuşlu 39. Hava Kanat Komutanlığında anma etkinliği gerçekleştirildi.

10.11.2019 13:20 | Son Güncelleme: 10.11.2019 13:29Büyük Önder Atatürk İncirlik Hava Üssü'nde anıldı
Büyük Önder Atatürk'ün ebediyete intikalinin 81'inci yılı dolayısıyla 'te konuşlu 39. Hava Kanat Komutanlığında anma etkinliği gerçekleştirildi.
ABD Hava Kuvvetleri 39. Hava Kanat Komutanlığının sosyal medya hesabındaki açıklamada, üste çalışan ABD'li askerlerle İspanyol Patriot Birliğinde görevli İspanyol ve üst görevli Türk askerlerinin anma töreni düzenlediği belirtildi.
"Bugün, modern Türkiye'nin babası Mustafa Kemal Atatürk'ü onurlandırırken, Türk ortaklarımızla omuz omuza durduk." ifadesine yer verilen açıklamada, Atatürk'ün Türkiye'nin ilk seçilen cumhurbaşkanı ve hayatını kültürel ve sosyopolitik reformlarla Türkiye'yi modernize etmeye adayan bir kahraman olduğu belirtildi.
Açıklamada, "Atatürk, sonsuza dek Türk Cumhuriyeti'nin şerefli tarihini ve milli gururunu temsil edecek ve Türk halkının kalplerinde ve akıllarında yaşayacak." ifadelerine de yer verildi.

Mustafa Kemal Atatürk, İncirlik, Adana, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
13:28 Kuyucak'ta 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü törenleri
13:28 ULUSKON Başkanı Atasoy'dan 10 Kasım mesajı
13:27 Mardin'de 10 Kasım Atatürk'ü anma etkinliği
13:27 Siirtli öğrencilerden 10 Kasım'a özel sergi
13:31 Şırnak'ta atatürk törenle anıldı
13:02 Atatürk'e benzetilen Göksel Kaya'ya sosyal medyada tepkiler devam ediyor
12:58 Ekrem İmamoğlu'nun zor bütçe sınavı! AK Parti ve CHP'den art arda açıklamalar geldi
12:06 Kadını taciz etti, "Paramı vermişim" diyerek minibüsten inmedi
12:04 Gökhan Özoğuz, tepki çeken 10 Kasım paylaşımını düzenleyip yeniden paylaştı
12:04 93 yaşındaki Hasan Dede, Atatürk anıtında çalışma yapılmasını istedi: Uykularım kaçıyor
11:46 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk istismarına sert tepki gösterdi
02:17 PSG, son dakikalarda bulduğu golle kazandı!
22:00 PSG, son dakikalarda bulduğu golle Brest'i mağlup etti
10.11.2019 13:33:51