Büyük Önder Atatürk, İstanbul Havalimanı'nda Anıldı

Türkiye Cumhuriyeti
'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk
'ün ebediyete intikalinin 80. yılı dolayısıyla İstanbul
Havalimanı'nda tören düzenlendi.
Anma töreni kapsamında, 29 Ekim
'de ilk fazı açılan İstanbul Havalimanı'ndaki dış hatlar giden yolcu bölümündeki alanlara Atatürk posteri ile Türk bayrakları asıldı.
Atatürk'ün ebediyete intikal ettiği saat 09.05'te de saygı duruşunda bulunuldu.
Törene, İGA Havalimanı İşletmesi AŞ'nin İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Hüseyin Kadri Samsunlu, genel müdürlük ve terminaldeki çalışanlar katıldı.
Türkiye,İstanbul,Mustafa Kemal Atatürk
10 Kasım 2018 Cumartesi 12:05