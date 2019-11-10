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Büyük Önder Atatürk, Kızılcahamam'da anıldı

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 81. yılı dolayısıyla Kızılcahamam'da anıldı.

10.11.2019 10:38 | Son Güncelleme: 10.11.2019 10:38Büyük Önder Atatürk, Kızılcahamam'da anıldı
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 81. yılı dolayısıyla 'da anıldı.
15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen törene; İlçe Kaymakamı Can Aksoy, Belediye Başkanı Süleyman Acar, Cumhuriyet Başsavcısı Hamza Ocak, İlçe Emniyet Müdürü Halil İbrahim Ulubey, İlçe Jandarma Komutanı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Veli Karakuş, siyasi parti ilçe başkanları, kamu kurum müdürleri, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.
15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen törende protokol tarafından çelenkler konuldu. Saat 09.05'i gösterdiğinde sirenler çalındı.
15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı'nda gerçekleşen törenin ardından, Çağatay İlkokulunda anma programı gerçekleştirildi.

Mustafa Kemal Atatürk, Demokrasi Meydanı, Kızılcahamam, Güncel

Kaynak: AA

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