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Büyük Önder Atatürk, Niğde, Yozgat ve Kırşehir'de anıldı

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 81. yılı dolayısıyla Niğde, Yozgat ve Kırşehir'de anma törenleri düzenlendi.

10.11.2019 11:14 | Son Güncelleme: 10.11.2019 11:14Büyük Önder Atatürk, Niğde, Yozgat ve Kırşehir'de anıldı
Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 81. yılı dolayısıyla , ve 'de anma törenleri düzenlendi.
Niğde Cumhuriyet Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulmasıyla başlayan programda, saat 09.05'te saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okunup bayraklar yarıya indirildi.
Törene, Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, Ak Parti Niğde milletvekilleri Yavuz Ergun ve Selim Gültekin, CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Cumhuriyet Başsavcı Vekili Mustafa Seymen, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Garip Gümüş, İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhsin Kar, kurum müdürleri, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.
Yozgat

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törene, Vali Kadir Çakır, Belediye Başkanı Celal Köse, İl Jandarma Komutanı Albay Bilgihan Yeşilyurt, askeri erkan, daire müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum örgütü temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Salonu'nda devam eden programda, Erdoğan Akdağ Fen Lisesi Müdürü Hüseyin Kaya, Büyük Önder Atatürk'ün hayatını anlattı.

Program, öğrencilerin okuduğu şiir ve oratoryo gösterisiyle son buldu.
Kırşehir
Cacabey Meydanı'nda düzenlenen törende Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, Büyük Önderin hayata gözlerini yumduğu saat 09.05'te saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından bayraklar yarıya indirildi.
Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezi Muharrem Ertaş Salonu'nda devam eden etkinlikte, Aşıkpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarih öğretmeni Recai Yağmur, "Meşrutiyetten Cumhuriyete, Cumhuriyetten 10 Kasım'a Gazi Mustafa Kemal Atatürk" konulu konferans verdi.
Okullar arasında düzenlenen "Atatürk" konulu şiir, resim ve kompozisyon yarışmalarında dereceye girenlere ödül verildi.
Programa Vali İbrahim Akın, Kırşehir Milletvekilleri Mustafa Kendirli ve Metin İlhan, Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Bilal Gümüş, protokol üyeleri, daire müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.

Mustafa Kemal Atatürk, Kırşehir, Yozgat, Niğde, Güncel

Kaynak: AA

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