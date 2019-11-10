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Büyük Önder Atatürk Sorgun'da anıldı

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 81. yılı dolayısıyla Yozgat'ın Sorgun ilçesinde anma töreni düzenlendi.

10.11.2019 11:50 | Son Güncelleme: 10.11.2019 11:50Büyük Önder Atatürk Sorgun'da anıldı
Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 81. yılı dolayısıyla 'ın ilçesinde anma töreni düzenlendi.
Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtına çelenk sunulmasıyla başlayan törende 2 dakikalık saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okundu.
Tören daha sonra İlyas Arslan Sinema ve Tiyatro Salonunda devam etti. Fevzi Çakmak Ortaokulu Müdürü Ercan Erkuş, Atatürk'ün yenilikçi ve ileriyi gören özelliklerinin yanında, büyük bir komutan olduğunu söyledi.
Atatürk'ün Kurtuluş Savaşına yön verdiğini, kazanılan zafer sonrası tüm dünyada takdirle karşılandığını belirten Erkuş, "Onun Türk milletine en büyük armağanı Türkiye Cumhuriyetini kurmak olmuştur." dedi.
Tören, öğrencilerin şiir okuması ve Atatürk'ün sevdiği türkülerin seslendirilmesiyle sona erdi.

Mustafa Kemal Atatürk, Yozgat, Sorgun, Güncel

Kaynak: AA

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