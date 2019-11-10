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Büyük Önder Atatürk Tiflis'te anıldı

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 81. yılında Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te anma töreni düzenlendi.

10.11.2019 13:06 | Son Güncelleme: 10.11.2019 13:06Büyük Önder Atatürk Tiflis'te anıldı
Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 81. yılında 'ın başkenti Tiflis'te anma töreni düzenlendi.
Türkiye'nin Tiflis Büyükelçiliğinde düzenlenen anma törenine, Gürcistan'daki Türk kurumlarının temsilcileri, Türk iş insanları ve Gürcistan'da yaşayan Türk vatandaşlar katıldı.
Burada konuşan Büyükelçi Fatma Ceren Yazgan, törene katılım yoğunluğundan büyük memnuniyet duyduğunu belirterek, "10 Kasım'da, çok sayıda vatandaşımızın burada bulunmasından büyük mutluluk duydum. Bu sayının giderek artması onur verici. Bence birbirimizle gurur duymalıyız." ifadelerini kullandı.
Yazgan, bugün Türkiye'de Atatürk'e olan samimi sevgi, saygı ve minneti sosyal medyada sanatla, edebiyatla, şarkıyla paylaşan genç neslin, Atatürk'ün anısı ve ülküsünü şeklen değil özünde sahiplenmesinin gurur verici olduğunu kaydetti.
Atatürk'ün "Türk milleti istiklalsiz yaşamamıştır, yaşayamaz ve yaşamayacaktır." ifadelerini anımsatan Yazgan, Barış Pınarı Harekatı dahil yürütülen mücadelenin, bu mirasın korunmasını amaçladığını ve Atatürk'ün benzeri olmayan bir ulusal lider olduğunu vurguladı.
Törende, Gürcistan Uluslararası Maarif Tiflis Okulu öğrencilerince şiir ve kompozisyon sunumu da yapıldı.

Mustafa Kemal Atatürk, Gürcistan, Türkiye, Güncel

Kaynak: AA

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