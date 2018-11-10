Büyük Önder Atatürk'ü Anıyoruz

10 Kasım 2018 Cumartesi 10:57



10 Kasım 2018 Cumartesi 10:57

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 80. yılında Osmaniye'nin Kadirli ve Düziçi ilçelerinde törenlerle anıldı.Kadirli'de Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan törende, İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, Mustafa Kemal Atatürk'ün hayata gözlerini yumduğu saat 09.05'te siren sesinin duyulmasıyla 2 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.Anıt alanındaki törenin ardından Kadirli Kültür Sarayı'nda devam edilen anmada, Kadirli Fen Lisesi öğrencileri tarafından günün anlam ve önemine dair şiirler okundu. Törene, Kadirli Kaymakamı Tamer Orhan, Belediye Başkanı Ömer Tarhan, askeri ve mülki erkan ile öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.Tören öncesi Belediye Başkanı Tarhan, esnafı gezerek Türk bayrağı dağıttı.DüziçiDüziçi'ndeki törende Atatürk Anıtı'na çelenk sunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Saat 09.05'te siren sesiyle birlikte iki dakikalık saygı duruşunun ardından tören sona erdi.Törene Düziçi Kaymakamı Mutlu Almalı, Belediye Başkanı Ökkeş Namlı, askeri ve mülki erkanla vatandaşlar katıldı.