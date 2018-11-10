Büyük Önder Atatürk'ü Anıyoruz

10 Kasım 2018 Cumartesi 11:00



10 Kasım 2018 Cumartesi 11:00

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 80. yılı dolayısıyla Sakarya, Bolu, Karabük, Kocaeli ve Düzce'de anma töreni düzenlendi.Sakarya Valiliği kampüsünde düzenlenen törende, Vali Ahmet Hamdi Nayir, İl Garnizon Komutan Vekili Albay Salih Üstündağ ve Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, Atatürk Anıtı'na çelenk koydu.Çelenk sunulmasının ardından saatler 09.05'i gösterdiğinde saygı duruşunda bulunuldu.Tören sırasında baygınlık geçiren bir öğrenciye sağlık ekiplerinin müdahale ettiği görüldü.- BoluKent Meydanı'nda bulunan Atatürk Anıtı önünde düzenlenen törende, Vali Ahmet Ümit, Bolu 2. Komando Tugay Komutan Vekili Piyade Albay Metin Eştürk ve Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz ile siyasi parti temsilcileri ve sivil toplum kuruluşlarının yetkilileri Atatürk Anıtı'na çelenk sundu, saatler 09.05'i gösterdiğinde saygı duruşunda bulunuldu.Anma programı Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nde gerçekleşecek 10 Kasım Oratoryo gösterisi ile devam edecek.Öte yandan Yedigöller Milli Parkı'na sonbahar güzellikleri yaşamak için gelen doğaseverler, saatler 09.05'i gösterdiğinde çadırlarından çıkarak ellerine aldıkları Türk bayraklarıyla saygı duruşunda bulundu.DüzceDüzce'de Anıt Park Meydanı'ndaki tören, Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı.Törene, Vali Zülkif Dağlı, MHP Düzce Milletvekili Ümit Yılmaz, Garnizon Komutanı ve İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Çetinkaya, Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay, İl Emniyet Müdürü Hüseyin Deniz, kaymakamlar, askeri erkan, şehit aileleri, gaziler, siyasi partilerin ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, öğrencilerle vatandaşlar katıldı.Anıta çelenk sunulmasının ardından saat 09.05'te sirenler eşliğinde saygı duruşunda bulunuldu. Tören, İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından sona erdi.Etkinlik Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen programla devam etti.ZonguldakZonguldak Valiliği binası önünde bulunan Atatürk Anıtı'ndaki törende, Vali Erdoğan Bektaş, Garnizon Komutanı Personel Yüzbaşı Ayhan Kafalı ve Belediye Başkanı Muharrem Akdemir, anıta çelenk koydu.Çelenk sunulmasının ardından saatler 09.05'i gösterdiğinde saygı duruşunda bulunuldu.Anma programı Devlet Sanat Galerisi'ndeki resim sergisinin açılışıyla devam etti.KarabükKarabük Kent Meydanı'nda düzenlenen törende, Vali Fuat Gürel ve Karabük Belediye Başkan Yardımcısı Fatma Danışman, Atatürk Anıtı'na çelenk koydu.Çelenk sunulmasının ardından saatler 09.05'i gösterdiğinde saygı duruşunda bulunuldu.Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Patlak, Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Beytullah Özer, Karabük Üniversitesi Rektör Yardımcısı Mustafa Yaşar, İl Emniyet Müdürü Mehmet Emin Akay, POMEM Müdürü Mahmut Karabulut, İl Jandarma Komutanı Albay Ali Sefa Yılmaz, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, şehit aileleri ile gaziler ve çok sayıda vatandaşın katıldığı program, Vali Nafiz Kayalı Gençlik Merkezi'ndeki etkinlikle devam etti.Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 80. yılı dolayısıyla Safranbolu ilçesinde de törenler düzenlendi.KocaeliKocaeli Kültür Tepesi Atatürk Anıtı'ndaki anma töreni, Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, CHP Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Zekeriya Özak, Kocaeli Garnizon Komutanı Kadir Yıldız, İzmit Kaymakamı Ersin Emiroğlu, siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda vatandaşın katılımıyla gerçekleştirildi.Tören, anıta çelenk sunulmasının ardından, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi.Öte yandan, Ulu Önder Atatürk'ün ebediyete intikalinin 80'inci yılı dolayısıyla saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla İzmit'te vatandaşlar saygı duruşunda bulundu.D-100 Karayolu'nda seyir halindeki sürücülerin saygı duruşunda bulunmak için araçlarını durdurdukları görüldü.