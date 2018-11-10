Büyük Önder Atatürk'ü Anıyoruz

Türkiye Cumhuriyeti
'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk
, ebediyete intikalinin 80'inci yılında Malatya
'da, düzenlenen törenle anıldı.
Kent merkezinde Atatürk Caddesi
'ndeki, Atatürk Anıt'ında düzenlenen törende, Malatya Valisi Aydın
Baruş, 2. Ordu
Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Hançeri Sayat, Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat
ile siyasi parti temsilcileri ile sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, anıta çelenk sundu.
İki dakikalık saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Baruş, "Anıt Defteri"ni imzaladı.
Vali Baruş, deftere şunları yazdı:
"Milletinize emanet ettiğiniz Cumhuriyetimiz başta olmak üzere, kıymetli hatıratınızın varisi olmanın gururuyla, Türkiye Cumhuriyeti'ni ilelebet payidar kılmak uğrunda azimle mücadele etmeye kararlıyız. Türkiye'yi işaret ettiğiniz muasır medeniyet hedefine eriştirmek, bölgemizde ve dünyada lider ülkelerden biri haline getirmek uğrunda yapacağımız çalışmalarda, şahsınızın, şehitlerimizin ve gazilerimizin sergilediği eşsiz mücadele ve fedakarlık ruhu bizlere daima rehber olacaktır."
Törenin ardından Baruş ve beraberindekiler Atatür Evi Müzesi'ni gezdi.
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10 Kasım 2018 Cumartesi 11:11