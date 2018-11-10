Büyük Önder Atatürk'ü Anıyoruz

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk
'ün, ebediyete intikalinin 80. yılı dolayısıyla Tokat
'ın Turhal
, Yeşilyurt
ve Erbaa
ilçelerinde tören düzenlendi.
Turhal Cumhuriyet Meydanı
'ndaki törende Turhal Kaymakamı Ahmet Süheyl Üçer
ve Turhal Belediye Başkanı Yılmaz
Bekler Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.
Saat 09.05'te siren sesiyle saygı duruşunda bulunması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla bayraklar yarıya indirildi.
Törene, Cumhuriyet Başsavcısı Osman Kara
, İlçe Jandarma
Komutanı Yüzbaşı Ferit Yılmaz, İlçe Emniyet Müdürü Tahsin Şahin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yıldız
, kurum müdürleri, daire amirleri, siyasi partilerin ilçe başkanları ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.
Yeşilyurt
Yeşilyurt Kaymakam Vekili Muhammed Sait Baytok,Yeşilyurt Belediye Başkanı Vekili Metin Karataş
, Hükümet
Konağı önünde bulunan Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.
Saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından bayraklar yarıya indirildi.
Törene ilçe protokolü, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.
Erbaa
Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan Atatürk Anıtı'na Erbaa Kaymakamı Bülent Karacan
ve Belediye Başkanı Hüseyin Yıldırım
, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.
Ardından saat 09.05'te saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okunarak bayraklar yarıya indirildi.
Törene ilçe protokolü, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.
10 Kasım 2018 Cumartesi 11:23