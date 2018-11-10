Büyük Önder Atatürk'ü Anıyoruz

Türkiye Cumhuriyeti
'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk
'ün ebediyete intikalinin 80. yılı dolayısıyla Bursa
, Balıkesir
, Çanakkale
, Eskişehir
, Yalova
ve Bilecik
'te tören düzenlendi.
Bursa'da Atatürk Caddesi
'ndeki Atatürk Anıtı önünde gerçekleştirilen törende, Bursa Valisi Yakup Canbolat ve Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş
anıta çelenk bıraktı.
Saat 09.05'i gösterdiğinde saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu ve Türk bayrağı göndere çekilip, yarıya indirildi.
Törene, İl Emniyet Müdürü Osman Ak
, İl Jandarma
Komutanı Tuğgeneral Hakan Saraç
, Bursa Cumhuriyet Başsavcısı Uğurhan Kuş, bazı milletvekilleri ve siyasi parti temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.
Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde devam eden törende, Bursa Atatürk Anadolu Lisesi
Müdür Yardımcısı Ümmüham Sağlam, günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı.
Ardından Bursa Atatürk Anadolu Lisesi öğrencileri, "Umut Işığım" adlı söz korosuyla sahne alırken, Zeki Müren
Güzel Sanatlar Anadolu Lisesi öğrencileri de Atatürk'ün sevdiği şarkıları seslendirdi.
Balıkesir
Balıkesir'de Atatürk Anıtı önünde gerçekleştirilen törende, çelenklerin sunulmasının ardından saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla saygı duruşunda bulunuldu.
Törene, Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı
, Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu
, Garnizon Komutanı Hava Pilot
Tuğgeneral Kemal Turan
, İl Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek
, bazı milletvekilleriyle kaymakamlar, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Daha sonra Salih Tozan
Kültür Merkezi'nde Mehmet Vehbi
Bolak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Matematik Öğretmeni Ayşenur Demirbaş'ın konuşmasının ardından öğretmen ve öğrencilerin hazırladığı "Saatler
Atatürk'te" adlı oratoryo sahnelendi.
Çanakkale
Çanakkale'de Cumhuriyet Meydanı
'ndaki törende, Vali Orhan Tavlı
, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Levent Kerim Uça ve Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür
Gökhan, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.
Saat 09.05'i gösterdiğinde Atatürk Anıtı yanında meşaleler yakıldı ve siren sesleri eşliğinde saygı duruşunda bulunuldu.
Saygı duruşunun ardından bando eşliğinde İstiklal Marşı okunarak, Türk bayrağı göndere çekilerek, yarıya indirildi. Vatandaşlar, Atatürk Anıtı'na çiçekler bıraktı.
Törene, CHP
Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek
, Çanakkale Savaşları Gelibolu
Yarımadası Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir
, bazı milletvekilleriyle, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Eskişehir
Eskişehir'de Vilayet Meydanı'nda düzenlenen anma töreninde, Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından saat 09.05'te çalan sirenlerle saygı duruşunda bulunuldu.
İstiklal Marşı'nın okunması ve Atatürk'ün sesinden 10. yıl nutkunun dinlenmesinin ardından sona eren törene, Vali Özdemir Çakacak
, Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz
Büyükerşen, Muharip Hava Kuvveti Komutanı Hava Orgeneral Atilla Gülan, AK Parti
MKYK Üyesi ve Eskişehir Milletvekili Harun Karacan
, milletvekilleri, daire müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, öğrenciler ile vatandaşlar katıldı.
Yalova
Yalova'da 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende, Vali Muammer Erol
, Karamürselbey Eğitim Merkezi ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Ayhan Gedik
ve Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman
, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.
Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikal ettiği saat 09.05'te sirenler çaldı ve saygı duruşunda bulunuldu. Meydandaki tören, İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi.
Yalova Halk Eğitim Merkezi Konferans Salonu'ndaki törende ise Fatih Sultan Mehmet
Anadolu Lisesi Tarih Öğretmeni Halide Meydan Aktaş, günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı.
Daha sonra Fatih Sultan
Mehmet Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından hazırlanan "Atatürk'ün Bir Saati Vardı" adlı oratoryo sunuldu. Kütahya
ve Bilecik
Kütahya'da Zafer Meydanı'nda düzenlenen törende, Vali Ömer Toraman, Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu
, Hava Er Eğitim Tugay Komutanı Necati Gündüz, Atatürk Anıtı'na çelenk koydu.
Törene katılanlar, saat 09.05'te çalan sirenle saygı duruşunda bulundu ve ardından İstiklal Marşı'nı okudu.
Bilecik'te Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı önünde düzenlenen törende de Vali Tahir Büyükakın, Belediye Başkanı Nihat Can
ile siyasi parti ve sivil toplum örgütleri tarafından anıta çelenk sunuldu.
Saat 09.05'te saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu. Şeyh Edebali
Kültür ve Kongre Merkezi'nde devam eden törende, Yavuz Selim
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından hazırlanan "Selanik'ten Cumhuriyete" oratoryosu sahnelendi.
Törene, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Uysal
Ağaoğlu, İl Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal, 2. Jandarma Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Murat Bulut
, Cumhuriyet Başsavcısı Ercan Ceylan, Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Taş
, daire müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, öğrenciler ile vatandaşlar katıldı.
10 Kasım 2018 Cumartesi 11:27