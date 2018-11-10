Büyük Önder Atatürk'ü Anıyoruz

Türkiye Cumhuriyeti
'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk
, ebediyete intikalinin 80'inci yılında düzenlenen programla anıldı. Edirne
Halk Eğitim Merkezi'nde düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Daha sonra öğrencilerin hazırladığı film gösterisi izlendi.
Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapan Süleyman Demirel
Fen Lisesi Müdürü Kayahan
Çelik, Atatürk'ün tüm insanlığa öncülük etmiş bir lider olduğunu söyledi.
Atatürk'ün büyük bir devlet adamı olduğunu belirten Çelik, şöyle devam etti:
"Milletimizin var olma mücadelesinde en önemli payın sahibi, tarihin akışına yön veren lider Ulu Önder Atatürk, lider olmanın yanında dahi bir asker ve tüm insanlığa rehber olan eşsiz bir devlet adamıdır. Ülkemiz, bugün Gazi Mustafa Kemal
'in işaret ettiği hedefler doğrultusunda önemli mesafeler katetmiş, tüm fertleriyle geleceğine odaklanmış, Türkiye Cumhuriyeti'ni ilelebet yaşatma hedefiyle, üreten, dinamik, başarılı bir toplum olma yolunda kararlı adımlarla ilerlemiştir."
Öğretmen Üsteğmen Ayşe Cömert ise, Atatürk'ün dünya tarihine önemli izler bıraktığını dile getirdi.
Atatürk'ün eserlerinin zamana meydan okuduğunu ifade eden Cömert, "Doğadaki tüm canlılar gibi insanoğlunun da yaşamının bir sonu vardır. Anacak bazı insanlar vardır ki yaşamları boyunca yaptığı eserlerle insanlığa yapmış oldukları hizmetlerle yaşamlarından sonra da varlıklarını sürdürürler. İşte bu insanlardan biri de ölüme meydan okuyan, öldükten sonrada yaşayan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'tür." diye konuştu.
Program, Süleyman Demirel Fen Lisesi öğrencilerinin hazırladığı sözlü koroyla sona erdi.
10 Kasım 2018 Cumartesi 11:27