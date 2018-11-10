Büyük Önder Atatürk'ü Anıyoruz

Türkiye Cumhuriyeti
'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk
, ebediyete intikalinin 80'inci yılında Amasya
'da düzenlenen programlarla anıldı.
Yavuz Selim
Meydanı'nda gerçekleştirilen törende, Vali Osman Varol, Belediye Başkanı Cafer Özdemir
, Tugay Komutanı Tuğgeneral Nihat Ergün
, kurum müdürleri, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş hazır bulundu.
Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla saygı meşalesi yakıldı.
Saygı duruşunda bulunan protokol üyeleri ve vatandaşlar, daha sonra İstiklal Marşı'nı okudu.
Tören, Saraydüzü
Kışlası'nda günün anlam ve önemini belirten konuşmaların yapılması, şiirlerin okunmasıyla sona erdi.
Ayrıca, Merzifon
, Gümüşhacıköy
, Taşova
ve Suluova
ilçelerinde törenler düzenlendi.
Türkiye,Amasya,Mustafa Kemal Atatürk
10 Kasım 2018 Cumartesi 11:34