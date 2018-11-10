Büyük Önder Atatürk'ü Anıyoruz

Türkiye Cumhuriyeti
'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk
, ebediyete intikalinin 80. yılında Uşak
'ın Banaz
ve Eşme
ilçelerinde anıldı.
Banaz Hükümet
Konağı önündeki Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.
Banaz Belediye Kültür Sarayı'nda devam eden programda konuşan Banaz Kaymakamı Oğuz Alp Çağlar, Atatürk'ün liderlik vasfına değindi.
Öğrencilerin hazırladığı gösterilerin ve şiirlerin ardından düzenlenen şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.
Anma programı daha sonra sona erdi.
Programa Belediye Başkanı Zafer Arpacı
, diğer protokol üyeleri, daire amirleri, öğrenciler ve veliler katıldı.
Eşme
Eşme'deyse Cumhuriyet Meydanı
'nda Atatürk Anıtı önünde düzenlenen program, Eşme Kaymakamı Murat Özdemir ve Belediye Başkan Vekili Sevgün Bingül'ün Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başladı.
Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından tören sona erdi.
Eşme Kültür Merkezinde gerçekleştirilen anma programındaysa Atatürk'ü anlatan video gösterisi izlendi, öğrencilerin hazırladığı oratoryo sahnelendi.
Uşak,Eşme,Banaz,Mustafa Kemal Atatürk
10 Kasım 2018 Cumartesi 11:41