Büyük Önder Atatürk'ü Anıyoruz

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk
'ün ebediyete intikalinin 80'inci yılı dolayısıyla Trabzon
, Gümüşhane
, Rize
, Ordu
, Giresun
, Bayburt
ve Artvin
'de tören düzenlendi. Trabzon Valiliği
Atatürk Anıtı önünde düzenlenen törene Vali İsmail Ustaoğlu, İYİ Parti
Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs
, Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu
, İl Emniyet Müdürü Orhan Çevik, İl Jandarma
Komutanı Tuğgeneral Halil Şen
, siyasi parti temsilcileri, askeri erkan ve vatandaşlar katıldı.
Vali Ustaoğlu ve Büyükşehir Belediye Başkanı Gümrükçüoğlu
'nun anıta çelenk sunumunun ardından Atatürk'ün hayata gözlerini yumduğu saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla saygı duruşunda bulunuldu.
Bu sırada trafik akışı durdu, çevredeki vatandaşlar da saygı duruşuna eşlik etti.
İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından göndere çekilen bayrak yarıya indirildi.
Buradaki törenin ardından Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi'nde anma programı düzenlendi.
Gümüşhane Gümüşhane Valiliği
Atatürk Anıtı önünde düzenlenen törene Vali Kamuran Taşbilek, Belediye Başkan Vekili İsmet Çakmak, Cumhuriyet Başsavcısı Faruk Kaynak, İl Emniyet Müdürü Ömer Faruk Karataş
ile siyasi parti temsilcileri, askeri erkan ve vatandaşlar katıldı.
Taşbilek ve Çakmak'ın anıta çelenk sunmasının ardından Atatürk'ün hayata gözlerini yumduğu 09.05'te sirenlerin çalmasıyla saygı duruşunda bulunuldu.
İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından göndere çekilen bayrak yarıya indirildi.
Valilik önündeki törenin ardından Gümüşhane Kültür Merkezi'nde günün önemine ilişkin düzenlenen resim sergisinin açılışı yapıldı.
Serginin ardından Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, kültür merkezinde çeşitli etkinliklerle anıldı.
Rize
Rize Valiliği önündeki törene Vali Kemal Çeber, Belediye Başkanı Reşat Kasap
, ÇAYKUR Genel Müdürü Ekrem Yüce
, Rize Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Özkan Tavuz, Cumhuriyet Başsavcısı Önder Kemal Sekücü, Emniyet Müdürü Altuğ Verdi, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Hakan Dedebağı
ile diğer ilgililer, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.
Çeber ve Kasap'ın Atatürk anıtına çelenk sunmasının ardından Atatürk'ün yaşamını yitirdiği saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla iki dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.
Tören, Rize Belediyesi
bando takımı eşliğinde İstiklal Marşı'nın okunmasıyla son buldu.
Buradaki törenin ardından İsmail Kahraman
Kültür Merkezi'nde anma programı düzenlendi.
Öte yandan CHP
üyeleri, törenin ardından Atatürk Anıtı'na çelenk sunarak saygı duruşunda bulundu. Bazı vatandaşlar da anıta karanfil bıraktı.
Ordu Altınordu
ilçesinde düzenlenen törene Vali Seddar Yavuz, CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, Büyükşehir Belediye Başkanı Engin Tekintaş
, kurum ve siyasi parti temsilcileri, askeri erkan ve vatandaşlar katıldı.
Tören, protokol üyeleri tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu. Ardından İstiklal Marşı okunarak bayraklar yarıya indirildi.
Bu sırada bazı sürücüler de araçlarından inerek saygı duruşunda bulundu.
Altınordu Atatürk Anadolu Lisesi
'nce Ordu Kültür Sanat Merkezi'nde anma programı gerçekleştirdi.
Giresun
Giresun Hükümet
Konağı önündeki törende Vali Harun Sarıfakıoğulları ile Belediye Başkanı Kerim Aksu
, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.
Siren çalmasıyla saygı duruşunda bulunuldu, ardından İstiklal Marşı okunarak bayraklar yarıya indirildi.
Bu sırada bazı sürücüler araçlarından inerek saygı duruşunda bulundu. Giresun Atatürk Meydanı
'nda da vatandaşlar Atatürk anıtı önünde toplanarak saygı duruşunda bulundu.
Buradaki programın ardından tören, Giresun Belediyesi Vahit Sütlaş Sahnesi'nde devam etti. Açılış konuşmalarının akabinde Atatürk konulu sunumların ardından öğrenciler tarafından oratoryo gerçekleştirildi.
Artvin
Artvin'de Valiliği önünde düzenlenen törene Vali Yılmaz Doruk
, Belediye Başkanı Mehmet Kocatepe
, Garnizon Komutanı Piyade
Albay Abdurrahman Cengiz Çerçi, Cumhuriyet Başsavcısı Muhammed Yasin Başbay ile kurum müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.
Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden törende, göndere çekilen bayrak yarıya indirildi.
Buradaki törenin ardından anma etkinlikleri, Ahmet Hamdi Tanpınar
Kültür Merkezi'nde devam etti.
Anma programı öncesinde sergi salonunda anaokulu öğrencilerince oluşturulan Atatürk Müzesi'nin açılışı gerçekleştirildi.
Bayburt
Bayburt Ortaokulu bahçesindeki Atatürk büstü önünde düzenlenen törene Vali Ali Hamza Pehlivan
, Belediye Başkan Yardımcısı Nesumittin Selçuk
, siyasi parti temsilcileri, askeri erkan, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.
Vali Pehlivan ve diğer ilgililerin Atatürk büstüne çelenk sunmasının ardından, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.
Buradaki tören sonrasında Şair Zihni Kültür Merkezi'nde anma programı düzenlendi.
Trabzon,Gümüşhane,Mustafa Kemal Atatürk
10 Kasım 2018 Cumartesi 11:42