Büyük Önder Atatürk'ü Anıyoruz

- Atatürk anıtında düzenlenen törene katılanlardan görüntülerAnıta çelenk sunma detaylarıSaygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın söylenmesiVatandaşların anıta karanfil bırakmasıCHP heyetinin anıta çelenk sunam görüntüsü RİZE - Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 80. yılında Rize'de düzenlenen törenle anıldı. Bazı vatandaşlar törenin ardından Atatürk heykeline karanfil bıraktı.
Cumhuriyet Halk Partisi,Rize,Mustafa Kemal Atatürk
10 Kasım 2018 Cumartesi 11:44