10 Kasım 2018, 11:44
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Büyük Önder Atatürk'ü Anıyoruz

- Atatürk anıtında düzenlenen törene katılanlardan görüntüler Anıta çelenk sunma detayları Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın söylenmesi Vatandaşların anıta karanfil bırakması CHP heyetinin anıta çelenk sunam görüntüsü RİZE - Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal...

- Atatürk anıtında düzenlenen törene katılanlardan görüntüler
Anıta çelenk sunma detayları
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın söylenmesi
Vatandaşların anıta karanfil bırakması
CHP heyetinin anıta çelenk sunam görüntüsü RİZE - Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 80. yılında Rize'de düzenlenen törenle anıldı. Bazı vatandaşlar törenin ardından Atatürk heykeline karanfil bıraktı. Cumhuriyet Halk Partisi,Rize,Mustafa Kemal Atatürk
10 Kasım 2018 Cumartesi 11:44