Büyük Önder Atatürk'ü Anıyoruz

Türkiye Cumhuriyeti
'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk
, ebediyete intikalinin 80. yılında Kahramanmaraş
Sütçü İmam Üniversitesinde (KSÜ) düzenlenen törenlerle anıldı.
KSÜ'de ilk tören Avşar Yerleşkesi Atatürk Anıtı önünde gerçekleştirildi. Atatürk Anıtı'na Rektör
Yardımcısı Prof. Dr. Zekeriya Pak tarafından çelenk konulmasının ardından saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla program tamamlandı.
Daha sonra "10 Kasım
Atatürk'ü Anma Günü" kapsamında KSÜ Cahit Zarifoğlu
Konferans Salonunda, Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Anabilim Dalı Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Erhan Alpaslan tarafından "Atatürk'ü Anmak ve Anlamak" konulu konferans verildi.
Konferans programına Rektör Prof. Dr. Niyazi Can, rektör yardımcıları Prof. Dr. Zekeriya Pak ve Prof. Dr. Kadir Saltalı, üniversite senato ve yönetim kurulu üyeleriyle akademik ve idari personel katıldı.
Dr. Öğr. Üyesi Alpaslan, burada yaptığı konuşmada, Atatürk'ün ülkeye kazandırdıkları ve kazandırmayı hedeflediklerinin çok iyi anlamak zorunda olunduğunu belirtti.
Atatürk'ün çağdaş uygarlık düzeyine ulaşmayı ve ötesine geçmeyi, millete temel hedef olarak gösterdiğini anımsatan Alpaslan, Atatürk'ün fikir ve devrimleriyle yalnız Türk milletine değil, bağımsızlık için mücadele eden bütün uluslara ilham verdiğini belirterek, "Gazi Mustafa Kemal
Atatürk, düşünceleri ve yaptıklarıyla ulusun içinde yaşamaya devam etmektedir." dedi.
Türk milletinin, Atatürk'ün önderliğinde yenilmiş bir imparatorluktan bağımsız bir Türk devleti kurduğunu ifade eden Alpaslan, "Atatürk'ün düşüncelerini ve devrimlerini daha ileriye taşımak bizlerin en önemli görevidir." ifadelerini kullandı.
Rektör,Türkiye,Mustafa Kemal Atatürk
10 Kasım 2018 Cumartesi 11:45