Büyük Önder Atatürk'ü Anıyoruz

Türkiye Cumhuriyeti
'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk
'ün ebediyete intikalinin 80'inci yılı münasebetiyle Türkiye'nin Kahire
Büyükelçiliği'nde anma töreni düzenlendi.
Törene elçilik çalışanları, Kahire Yunus Emre Enstitüsü görevlileri, Kahire'de faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları temsilcileriyle Mısır
'da yaşayan Türk vatandaşlar katıldı.
Törende saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından bir konuşma yapan Türkiye'nin Kahire Maslahatgüzarı Mustafa Kemalettin Eruygur, Büyük Önder Atatürk'ü birkaç dakikalık bir konuşmayla anmak ve anlatmanın kolay olmadığını söyledi.
Eruygur, "Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu olmasının ötesinde tarihte örneğine az rastlanır bir siyasal ve sosyal dönüşümü gerçekleştirmiş bir lider olarak öne çıkmaktadır." ifadelerini kullandı.
Törende konuşan Kahire Askeri Ataşesi Albay Mustafa Özgür
Tüten de Atatürk'ün akılcılığı ve bilimsel düşünüş tarzına vurgu yaptı.
Mısır'da yaşayan Türk ailelerin çocuklarının okuduğu şiirlerle anma töreni sona erdi.
Kahire,Türkiye,Mustafa Kemal Atatürk
10 Kasım 2018 Cumartesi 11:57