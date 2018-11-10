Büyük Önder Atatürk'ü Anıyoruz

10 Kasım 2018 Cumartesi 11:59



10 Kasım 2018 Cumartesi 11:59

SELANİK/ Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 80. yılında doğum yeri Selanik'te düzenlenen törenle anıldı.Selanik Başkonsolosu Orhan Yalman Okan'ın ev sahipliğinde, Atatürk'ün doğduğu ev olan Atatürk Evi'nde düzenlenen törene misyon temsilcilerinin yanı sıra Türkiye'nin çeşitli yerlerinden gelen binden fazla öğrenci ve vatandaş katıldı.Yaptığı konuşmada Atatürk'ün dünyanın en önemli insanları arasında yer aldığını belirten Okan, "Hakkında birçok ölüm fermanı bulunan Atatürk, çağdaş eğitimin temellerini atmıştır. İzmir'in kurtuluşundan sonra yabancı gazeteciler Atatürk'ün etrafına toplanıp şu soruyu soruyorlar: 'Memleketi kurtardınız şimdi ne yapmak istiyorsunuz?' Atatürk, 'Maarif vekil olacağım, öğretmenlik yapacağım.' şeklinde cevap veriyor." dedi.Okan, binlerce Türk'ün Atatürk'ün doğduğu Selanik'te buluşmasının önemli bir mesaj taşıdığına işaret ederek, "Yurdun her köşesinde, dünyanın her yerinde onu bugün anıyoruz. Ama, onu doğduğu bu evde anmak bambaşkadır." ifadelerini kullandı.Duygulu anların yaşandığı Okan'ın konuşmasının ardından tören, iki dakikalık saygı duruşu, öğrencilerin okudukları şiirler ve söyledikleri Atatürk'ün sevdiği şarkılarla devam etti. Törenin ardından pek çok kişi ellerinde Türk bayrakları ile hatıra fotoğrafları çektirdi.Gün boyunca ziyarete açık olacak Atatürk Evi'ni en az 5 bin kişinin ziyaret etmesi bekleniyor.Öte yandan, Türkiye'nin Atina Büyükelçiliği'nde de bir tören düzenlendi.