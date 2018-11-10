Büyük Önder Atatürk'ü Anıyoruz

10 Kasım 2018 Cumartesi 12:00



10 Kasım 2018 Cumartesi 12:00

Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 80. yılında Diyarbakır, Bingöl, Batman ve Mardin'de tören düzenlendi.Diyarbakır merkez Yenişehir ilçesindeki Anıt Park'ta yapılan törende, Vali Hasan Basri Güzeloğlu, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla ve 7. Kolordu Komutanı Tümgeneral Sinan Yayla Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.Siren sesiyle saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu. Atatürk Anıtı'nın yanında kurulan meşale yakıldı, bayraklar yarıya indirildi.Törene, siyasi parti, kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.Daha sonra Cahit Sıtkı Tarancı Kültür Merkezi'nde devam eden anma programında, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Aslan, "Atatürk ve 10 Kasım" konulu konuşmasında Atatürk'ün hayatından kesitler aktardı.Öğrencilerden Rumeysa Kocağa, "Mustafa Kemal'i düşünüyorum", Mehmet Sait Dağdelen "Mustafa Kemaller tükenmez" adlı şiiri okudu. Edebiyat öğretmeni Gizem Tanış ve Türkçe öğretmeni Mustafa Koç da Atatürk'ün hayatı konulu sunum yaptı.Programda, Yüzbaşı Barış Çepiç ve Yüzbaşı İbrahim Özgen, "Atatürk'ün Asker Kişiliği" konulu barkovizyon sunumunu gerçekleştirdi.Güzel Sanatlar Lisesi Türk Halk Müziği Korosu'nun verdiği konserin ardından anma programı sona erdi.BingölBingöl Valiliği önündeki törene, Vali Kadir Ekinci, 49. Komando Tugay Komutan Vekili Yarbay Ahmet Kavakçı, Belediye Başkan Vekili Halim Sügü, kurum müdürleri, askeri erkan ve gaziler katıldı.Atatürk Anıtı'na sunulmasının ardından, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı'nın okundu.Tören, Bingöl Belediyesi Kültür Merkezinde devam etti.BatmanBatman'da Valilik bahçesindeki törene Vali Hulusi Şahin, Belediye Başkan Vekili Ertuğ Şevket Aksoy, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Coşkun Uçarcılar, daire müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, öğretmenler ve çok sayıda öğrenci katıldı.Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu ile başlayan anma töreni, il genelinde sirenlerin çalınması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi.Anma programı, Kültür Merkezi'nde devam etti. Atatürk'ü anlatan sinevizyon gösterisi ve şiirler okundu.Törende, resim, şiir ve kompozisyon dallarında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.MardinMardin Hükümet Konağı önünde düzenlenen törende, Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.Törende siren eşliğinde saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu, bayraklar yarıya indirildi.Mardin Artuklu Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen anma programında da günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapıldı, şiirler okundu.Atatürk'ün sinevizyon ile anlatıldığı programda slayt gösterimi ile dünya liderleri ve dünya basınının Atatürk hakkındaki düşüncelerine ve yazılarına yer verildi. Program, öğrencilerin "Mustafa Kemal Atatürk Oratoryosu" ile sona erdi.Programlara, Mardin Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yusuf Kenan Topçu, İl Emniyet Müdürü Hasan Onar, Türkiye Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Federasyonu Başkanı Orhan Kandemir, 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri, Gazi ve Terör Mağdurları Derneği Başkanı Hatice Turan Kandemir, gaziler ve davetliler katıldı.