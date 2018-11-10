Büyük Önder Atatürk'ü Anıyoruz

10 Kasım 2018 Cumartesi 12:03



10 Kasım 2018 Cumartesi 12:03

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 80. yılı dolayısıyla Niğde, Yozgat, Nevşehir ve Sivas'ta anma törenleri düzenlendi.Niğde'de Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törene, Vali Yılmaz Şimşek, AK Parti milletvekilleri Selim Gültekin ve Yavuz Ergun, Belediye Başkanı Rifat Özkan, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Garip Gümüş, siyasi parti ve sivil toplum örgütü temsilcileri, askeri erkan, kurum müdürleri ve çok sayıda vatandaş ile öğrenciler katıldı.Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulmasının ardından saat 09.05'te çalan siren eşliğinde saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu, Türk bayrağı yarıya indirildi.Kültür Merkezi'nde devam eden programda, Atatürk İlkokulu Müdürü Celal Sayın, günün anlam ve önemine anlatan konuşma yaptı.Daha sonra, Atatürk İlkokulu öğretmen ve öğrencileri şiirler okudu, hazırlanan oratoryo sahnelendi ve Atatürk'ün sevdiği şarkılar seslendirildi.YozgatYozgat'ta Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törene, Vali Kadir Çakır, Belediye Başkan Vekili Ali Akgül, İl Jandarma Komutanı Albay Bilgihan Yeşilyurt, askeri erkan, daire müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum örgütü temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla, saygı duruşunda bulunuldu. İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından buradaki program sona erdi.Daha sonra İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü salonunda devam eden programda, Şehit Fuat Bahadır Buharalıoğlu Anadolu Lisesi tarih öğretmeni Şimşek Yıldırım, Atatürk'ün hayatını anlattı.Program, öğrencilerin okuduğu şiir ve oratoryo gösterileriyle son buldu.NevşehirNevşehir'de, Hükümet Konağı önündeki törende, Vali Vekili Nevzat Sinan ve Belediye Başkanı Atilla Seçen, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.Saat 09.05'te çalan siren eşliğinde saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.Anma programı, Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi'nde devam etti. Mustafa Kemal Atatürk'ü anlatan resimlerin bulunduğu serginin açıldığı merkezde, öğrenciler tarafından şiirler okundu."Atatürk" konulu oratoryo gösterisinin ardından, düzenlenen şiir, resim ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.SivasSivas'ta, Cumhuriyet Meydanı'ndaki anma töreninde Vali Salih Ayhan, 5. Piyade Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Ömer Ertuğrul Erbakan ve Belediye Başkanı Sami Aydın, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.Saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Atatürk'ü canlandıran Sivas Devlet Tiyatrosu sanatçısı Serkan Yanar ve beraberindeki temsili kongre üyeleri de Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin atıldığı Sivas Kongresi'ne ev sahipliği yapan Atatürk Kongre ve Etnografya Müzesi balkonunda saygı duruşunda bulundu.Vali Ayhan, burada yaptığı konuşmada, Cumhuriyetin temellerinin atıldığı Sivas'ta 10 Kasım sabahında Atatürk'ün manevi huzurunda onu saygı ve rahmetle yad ettiklerini belirtti.Atatürk'ün en önemli eseri olan Türkiye'yi muasır medeniyetler seviyesine çıkarmak hedefi doğrultusunda gece gündüz demeden çalıştıklarını vurgulayan Ayhan, "Cumhuriyetimizi tam bağımsız olarak ilelebet muhafaza etmek, daha ileriye taşımak ve 2023 hedeflerimize ulaşmak için tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet ilkesi etrafında birleşiyoruz. Türkiye cumhuriyetinin istikrar içinde, vatandaşlarımız arasındaki kardeşlik, birlik ve bütünlük azmini koruyarak güçlenmesi ve demokrasinin standartlarının her geçen gün yükselmesi için yılmadan çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.Törenin ardından Vali Ayhan ve beraberindekiler, Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen programa geçti.Sivas Lisesi öğrencileri tarafından düzenlenen programda, günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapıldı.Öğrenciler, "Yaşayan Atatürk" adlı oratoryo sahneledi.