Büyük Önder Atatürk'ü Anıyoruz

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk
'ün ebediyete intikalinin 80. yılı dolayısıyla İzmir
'de anma etkinliği gerçekleştirildi. Ege Üniversitesi
Rektörlüğü tarafından Atatürk Kültür Merkezi
gerçekleştirilen etkinliğe, İzmir Valisi Erol Ayyıldız
, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Orgeneral Abdullah Recep, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu
, eski Genelkurmay Başkanı Hilmi Özkök
ile davetliler katıldı.
Törende konuşan EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak
, vefatının 80. yılında Mustafa Kemal Atatürk'ü ve Cumhuriyet'i kuran kahramanları minnet ve şükran duygularıyla andığını belirtti.
Mustafa Kemal Atatürk'e sadece Türk milletinin değil, tüm dünyanın derin bir saygı duyduğunu aktaran Budak, "Azmi, çalışkanlığı, askeri ve siyasi dehasıyla nice imparatorlukları dize getiren büyük lider Atatürk, fikirleri ve ileri görüşlülüğü ile gelecek nesillere yön vermekte ve örnek teşkil etmektedir." dedi.
Budak, 10 Kasım
'ın sadece bir matem günü olmadığını ifade ederek, konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Atatürk'ü anarken aynı zamanda onu anlamak, fikri mirasını gelecek nesillere aktarmak bizlerin görevidir. 'Büyük ölülere matem gerekmez, fikirlerine bağlılık gerekir' diyen Atatürk, çağdaş medeniyetler seviyesine ulaşmanın yegane yolu olarak ilim ve fenni göstermiştir. Tam da bu sebepten dolayı ilim ve fennin yuvası olan eğitim kurumlarına yani bizlere büyük bir sorumluluk yüklemiştir. Bizler, bu sorumluluğun bilincinde olarak, yetiştirmekle yükümlü olduğumuz gelecek nesillerimize bilimin rehberliğinde yol gösterip, onun fikirleri ışığında ülkemizi ileriye taşıyacak bilim insanlarını Türkiye Cumhuriyeti
'ne kazandırmak adına tüm gücümüzle çalışıyoruz, çalışmaya devam edeceğiz. Türk milletinin bağımsızlığının mimarı Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü, ebediyete intikal edişinin 80. seneyi devriyesinde büyük bir saygı, özlem ve minnetle yad ediyor. Aziz milletimizin bekası uğruna kanlarını dökmüş tüm şehitlerimizi rahmetle anıyorum."
Etkinlikte, "Sarı Zeybek" isimli danslı anlatım ile Atatürk'ün vefatının ardından naaşının İstanbul
'dan Ankara
'ya götürülmesinin yer aldığı "Son Sefer" isimli belgesel sunuldu. EÜ Devlet Türk Musikisi Konservatuarı Ses Eğitimi Bölümü öğrencileri "Atatürk'e Ağıt" dinletisi gerçekleştirdi.
EÜ Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Hasan Mert tarafından Atatürk'ün hayatından kesitlerin yer aldığı "Lider Atatürk" isimli bir sunum yaptı.
Etkinlik sonunda "Atatürk'ün vefatı ve Anıtkabir
'e nakli" konulu fotoğraf sergisi açıldı.
Ege Üniversitesi,İzmir,Mustafa Kemal Atatürk
10 Kasım 2018 Cumartesi 12:08