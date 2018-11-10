Büyük Önder Atatürk'ü Anıyoruz

10 Kasım 2018 Cumartesi 12:09



10 Kasım 2018 Cumartesi 12:09

Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 80. yılında Diyarbakır, Mardin, Elazığ ve Batman'ın bazı ilçelerinde anıldı.Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde düzenlenen törende, İlçe Kaymakamı Hüseyin Sayın, Garnizon Komutanı Binbaşı Yaşar Atacan ve Belediye Başkanı Ramazan Kartalmış tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.Tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile devam etti.Ergani Süleyman Nazif Anadolu Lisesi Konferans Salonunda devam eden programda, konuşmalar yapıldı, öğrenciler tarafından şiirler okundu.Törene, Cumhuriyet Savcısı Hayrullah Altuntaş, Emniyet Müdürü Yusuf Özgen, Milli Eğitim Müdürü Ahmet Atabey, kamu kurum ve kuruluşların temsilcileri, askeri erkan, siyasi parti ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.MardinMardin'in Ömerli ilçesinde Hükümet Konağı önünde yapılan törende Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.Ömerli Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Mehmet Akif Taşçı, Garnizon Komutan Vekili Jandarma Üsteğmen Halit Çetintaş, Cumhuriyet Başsavcısı Çağrı Börekçi, Emniyet Amiri Erdal Tunçer, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşların katıldığı anma programı daha sonra Mehmet Kavak Anadolu Lisesi'nde devam etti.Burada günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Cumhuriyet Ortaokulu öğretmenlerinden Nizamettin Atış yaptı.ElazığElazığ'ın Sivrice ilçesindeki törende ise, Sivrice Kaymakam Vekili Vali Yardımcısı Uhut Emre Koyuncu ve Belediye Başkanı Ebubekir Irmak Cumhuriyet Ortaokulu önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.Vali Yardımcısı Koyuncu, Belediye Başkanı Irmak, Garnizon Komutanı Yüzbaşı Necip Kaçar, daire müdürleri, öğrenciler, emniyet ve askeri personelin katıldığı törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.Tören, Atatürk İlköğretim İlkokulu konferans salonunda devam etti.BatmanBatman'ın Gercüş ilçesinde de, Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 80. yılında anıldı.Gercüş Kaymakamlığı'nda düzenlenen törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.Törene, Gercüş Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Mevlüt Şekerci, Cumhuriyet Savcısı Özge Özgecan Ateş, İlçe Emniyet Amiri Mehmet Sırlı, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Serkan Ateş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Sirac Badur, siyasi parti temsilcileri, kamu kuruluşu ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.