Büyük Önder Atatürk'ü Anıyoruz

10 Kasım 2018 Cumartesi 12:12



10 Kasım 2018 Cumartesi 12:12

Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğu, Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 80. yılı dolayısıyla anma programı düzenledi.Başkonsolos Hakan Karaçay'ın ev sahipliğinde düzenlenen programda, Büyük Önder Atatürk'ün ebediyete intikal ettiği 09.05'te bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.Programda konuşan Karaçay, Atatürk'ün yurt içinde olduğu gibi yurt dışında da Türklerin bulunduğu her yerde sevgi ve saygıyla anıldığını belirterek, "Bu anlamlı günde onun belirlediği hedefler doğrultusunda özveriyle çalışmayı sürdürme kararlığımızı bir kez daha teyit ediyoruz." dedi.Türk milletinin istiklal mücadelesinde tüm zorluklara rağmen vatanına ve geleceğine sahip çıktığına dikkati çeken Karaçay, halkın bugün de ülkeye yönelik tüm saldırıları bozguna uğratacak azmi taşıdığını vurguladı.Başkonsolos Karaçay, Türkiye'nin istikrar ve güven içinde büyümek için yılmadan çalışmayı sürdüreceğini dile getirerek, "Türkiye bugün çatışma ve istikrarsızlıkla dolu çetin bir coğrafyada bölgesine barış, istikrar ve refahla yaşayabilen örnek bir ülke haline gelmiştir." ifadelerini kullandı.Programa çok sayıda siyasetçi ve vatandaş katılırken, Erbil Uluslararası Maarif Okulu'ndan öğrenciler de Atatürk'le ilgili şiirler okudu.