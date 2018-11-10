Büyük Önder Atatürk'ü Anıyoruz

10 Kasım 2018 Cumartesi 12:16



10 Kasım 2018 Cumartesi 12:16

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 80'inci yılında Türkiye'nin Moskova ve Bişkek büyükelçiliklerinde törenle anıldı.Moskova'daki törene, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Dışişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Volkan Bozkır, Türk-Rus Toplumsal Forumu Eş Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Berat Çonkar, CHP İstanbul Milletvekili Yunus Emre, MHP Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, İYİ Parti Aydın Milletvekili Aydın Adnan Sezgin ve Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Hüseyin Diriöz ile Türk kurumların temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.Atatürk'ün hayata gözlerini yumduğu saat 09.05'te düzenlenen saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okunan törende Diriöz konuşma yaptı.Tüm Türk milleti gibi Moskova'da Atatürk'ün yasını tuttuklarını, onu şükran ve sevgiyle yad ettiklerini belirten Diriöz, "10 Kasımların sadece yas tutma günleri olmadığını, aynı zamanda Atatürk'ü daha iyi anlamak, onun eşsiz hizmetlerini daha iyi kavramak amacıyla bir araya geldiğimiz günler olduğunun da bilincindeyiz." dedi.Cumhuriyeti Atatürk'ün gösterdiği muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkarmanın en büyük misyon olması gerektiğini vurgulayan Diriöz, Atatürk'ün mirasına yas tutarak değil, fikir ve düşüncelerini daha iyi anlayıp uygulayarak, çağdaş uygarlık yolunda daha çok çalışıp, daha çok üreterek sahip çıkılabileceğini ifade etti.Ardından Diriöz, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 10 Kasım Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 80. yılı dolayısıyla yayımladığı mesajını okudu.Bişkek'teki törenKırgızistan'ın Başkenti Bişkek'te düzenlenen ilk törende, Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Cengiz Kamil Fırat, Manas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sabahattin Balcı, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Bişkek Program Koordinatörü Ali Muslu, müşavirler, ataşeler, Türk vatandaşları ile öğrenciler Atatürk anıtına çiçek bıraktı ve bir dakikalık saygı duruşunda bulundu.Büyükelçi Fırat'ın ev sahipliğindeki tören, büyükelçilik konutunda devam etti.Atatürk'ün hayata gözlerini yumduğu saat 09.05'te sirenin çalmasıyla saygı duruşunda bulunuldu ve gönderdeki bayrak yarıya indirildi.İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından büyükelçiliğin konferans salonunda öğrenciler tarafından şiirler okundu ve türküler söylendi.Fırat, günün anlam ve önemine vurgu yaptığı konuşmasında, Mustafa Kemal Atatürk'ü her 10 Kasım'da olduğu gibi sevgi ve saygıyla andıklarını belirtti.Büyükelçi Fırat, bilim, ilim ve teknolojinin Türkiye Cumhuriyeti'nin olguları olduğunun altını çizerek, "10 Kasım tarihinin, Mustafa Kemal Atatürk'ün 57 yıllık hayatındaki mücadelesini ve milletimize kazandırdıkları ve kazandırmak istediklerini doğru anlama bakımından önemi büyüktür. 'Ya istiklal ya ölüm' diyerek zafere ulaşan Mustafa Kemal ve arkadaşları tüm dünyaya meydan okuyarak dünya tarihine altın harflerle kazınan bir kurtuluş destanını yazmışlardır." dedi.Atatürk döneminde hayata geçirilen reformlardan ve kurduğu kurumların öneminden söz eden Fırat, Atatürk'ün eseri Nutuk'un okunması tavsiyesinde bulundu.Fırat, "Barış içinde bugün ülkemizde yaşayabiliyorsak, bugün de reformları hayata geçirebiliyorsak, kadını ve erkeğiyle omuz omuza dayanışma içinde çağdaş dünyada varlığımızı sürdürebiliyorsak, bilimde, sanatta, sporda dünya çapından başarılar elde edebiliyorsak tüm güzel duyguları ona ve onunla birlikte canları pahasına bu ülkeyi kuran ve hala canları pahasına bu ülkeyi savunan kahramanlarımıza borçluyuz. Bu borcu ödemenin tek yolu da çalışmak ve daha çok çalışmaktır." diye konuştu.