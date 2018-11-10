Büyük Önder Atatürk'ü Anıyoruz

Türkiye Cumhuriyeti
'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk
, ebediyete intikalinin 80. yılında Malatya
'nın Kale
ve Hekimhan
ilçelerinde anıldı. Hükümet
Konağı bahçesinde düzenlenen törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.
Törene, Vali Yardımcısı Ali Deniz Sürmen
, Belediye Başkan Vekili Gaffar Altunok, İlçe Jandarma
Komutanı Hamdi Güden, İlçe Emniyet Amir Vekili Mesut Anar, İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Mustafa Akkaya
, İlçe Müftüsü Abdullah Bekiroğlu ve kurum amirleri katıldı.
Hekimhan
Hekimhan'da ise Atatürk Meydanı
'nda bulunan anıta Kaymakam Ahmet Özdemir
ve Belediye Başkanı Aliseydi Millioğulları
çelenk sundu.
Anmada 2 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu ve sirenler çaldı. Çok sayıda vatandaş da araçlarının kornalarını çalarak, saygı duruşunda bulunanlara eşlik etti.
Tören, Hekimhan Öğretmenevi konferans salonunda düzenlenen etkinlikle devam etti.
Türkiye,Malatya,Hekimhan,Mustafa Kemal Atatürk
10 Kasım 2018 Cumartesi 12:27