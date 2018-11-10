Büyük Önder Atatürk'ü Anıyoruz

10 Kasım 2018 Cumartesi 12:32



10 Kasım 2018 Cumartesi 12:32

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 80. yılında Erzurum, Ağrı, Kars, Tunceli, Erzincan, Iğdır ve Ardahan'da düzenlenen törenlerle anıldı.Erzurum'da Havuzbaşı Kent Meydanı'ndaki törende, Vali Okay Memiş, 9. Kolordu Komutanı Tümgeneral Veli Tarakçı ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.Atatürk'ün hayata gözlerini yumduğu saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla saygı duruşunda bulunuldu, ardından İstiklal Marşı okudu.Törenin ardından Atatürk Üniversitesinde okuyan 90 kişilik öğrenci grubu, İşaret Dili Eğitmeni Ülkem Gök yönetiminde 10. Yıl Marşı'nı işaret diliyle okudu.Gök, yaptığı açıklamada, Atatürk'ü anmak için böyle bir etkinlik düzenlediklerini belirterek, "Üniversiteden farklı bölümlerde 90 öğrenciyle 10. Yıl Marşı'nı işaret diliyle okuduk. Yaklaşık bir hafta çalışmanın ardından bugün öğrenci arkadaşlarla bunu gerçekleştirdi. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü saygıyla anıyoruz" dedi.AğrıAğrı Ebide Meydanı'ndaki törende, Atatürk Anıtı'na valilik, garnizon komutanlığı ve belediye başkanlığı çelenkleri sunuldu.Saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla saygı duruşunda bulunuldu, akabinde İstiklal Marşı'nın okundu.Kültür ve Kongre Merkezi'nde devam eden anma programında, öğrenciler günün anlam ve önemine ilişkin şiirlerini okudu.Program, öğrencilerin oluşturduğu koronun Atatürk'ün sevdiği şarkıları seslendirmesi, tiyatro gösterisi ve il genelinde yapılan yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesiyle son buldu.Anma programına Ağrı Valisi Süleyman Elban, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Faruk Metin, Cumhuriyet Başsavcı Vekili Deniz Şahin, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Cemil Lütfi Özkul, İl Emniyet Müdürü Kenan Yıldız, kurum müdürleri, öğretmen, öğrenci ve vatandaşlar katıldı.ArdahanArdahan'da valilik önündeki çelenk sunma programına Vali Mehmet Emin Bilmez, 25. Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Kemal Kırış, Belediye Başkanı Faruk Köksoy, diğer yetkililer ve vatandaşlar katıldı. Çelenk sunma töreni soğuk havada gerçekleşti.Saat 09.05 geçe sirenlerin çalmasıyla saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.KarsKars'ta Hükümet Konağı önündeki tören, Atatürk Anıtı'na çelenk konulmasıyla başladı. Saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla saygı duruşunda bulunuldu, ardından İstiklal Marşı okundu.Kültür Merkezi'nde devam eden anma programında ise ilk olarak Atatürk'ün biyografisine yer verilen sinevizyon gösterimi yapıldı.Şiir dinletisiyle süren programda, Hasan Harakani Anadolu Lisesi öğrencileri "Atatürk Oratoryosu"nu seslendirdi.Programa Kars Valisi Türker Öksüz, 14. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Özgür Nuhut, Belediye Başkanı Vekili Hüseyin Bedel, İl Jandarma Komutanı Albay Osman Kılıç, İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik, Kafkas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sami Özcan, Cumhuriyet Başsavcı Vekili Nazif Yücel, kurum müdürleri ile vatandaşlar katıldı.ErzincanErzincan Belediyesi önündeki törende, Vali Ali Arslantaş, 3. Ordu İdari Kurmay Yarbaşkanı Tuğgeneral Bülent Temizer ile Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Saat 09.05'te saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından tören sona erdi.İl Müftülüğü Konferans Salonu'ndaki programda ise Mustafa Kemal Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından hazırlanan "Atatürk Oratoryosu" sunuldu.Atatürk'ün biyografisine yer verilen programda şiir dinletisi ve süren sinevizyon gösterimi yapıldı.Programda, Atatürk'ün sevdiği şarkılar da seslendirildi.IğdırIğdır'daki anma programı, Belediye Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla ile başladı.Program, saat 09: 05'te saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunması ile devam etti.Daha sonra Iğdır İl Kültür Merkezi'ndeki anma etkinliğinde, Atatürk'ün askeri kişiliği ve günün anlam ve önemi ile ilgili konuşma yapıldı.Yapılan konuşmaların ardından, Atatürk'ün biyografisi anlatılmasıyla devam eden program, şiirlerin okunması ve öğrenciler tarafından sergilenen oratoryonun sunulması ile son buldu.Anma törenine Iğdır Valisi Enver Ünlü, Iğdır Belediye Başkanı Murat Yikit, Garnizon ve 5. Hudut Alay Komutanı Piyade Albay Hakkı Bahadır Öztürk, kurum amirleri, askerler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.TunceliTunceli'de Hükümet Konağı önündeki tören, Atatürk Anıtı'na çelenk konulmasıyla başladı. Saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla saygı duruşunda bulunuldu, ardından İstiklal Marşı okundu.İl Kültür Müdürlüğü Konferans Salonu'nda devam edilen programda günün anlam ve önemine ilişkin bir konuşma yapan Vali Mehmet Ali Türker İlkokulu Sınıf Öğretmeni Özge Karadağlı Çobanoğlu, Atatürk'ün 57 yıllık hayatını, mücadelesini, millete kazandırdıklarını ve kazandırmak istediklerini doğru anlama bakımından 10 Kasım'ların öneminin büyük olduğunu söyledi.Öğrencilerin şiirleri okumasıyla devam eden program, "Atatürk Oratoryosu"nun ve ve Atatürk'ün sevdiği şarkıların seslendirilmesi, il genelinde yapılan yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesiyle son buldu.Törenlere Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Tunceli Milletvekili Polat Şaroğlu, Tunceli Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Vedat Çolak, Munzur Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ubeyde İpek, Cumhuriyet Başsavcısı Behçet İşlek, kurum müdürleri, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.