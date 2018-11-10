Büyük Önder Atatürk'ü Anıyoruz

10 Kasım 2018 Cumartesi 12:32



10 Kasım 2018 Cumartesi 12:32

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 80. yılında Cumhuriyet Halk Partisi Banaz Kadın Kolları üyeleri, Atatürk Anıtı'na karanfil bıraktı.Banaz CHP İlçe Kadın Kolları Başkanı Ayşe Yaman ve beraberindeki kadınlar ile birlikte Atatürk Anıtı'na karanfil koydu.Yaman, burada yaptığı konuşmada, başta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm silah arkadaşlarını özlemle andıklarını belirterek, "Bize bu vatanı armağan eden Atatürk'e minnettarız. Bizler de bu vatanın bekçileri olarak vatanımıza sahip çıkıp gelecek nesillere ulaştıracağız." ifadelerini kullandı.