Büyük Önder Atatürk'ü Anıyoruz

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk
, ebediyete intikalinin 80. yılı dolayısıyla Manisa
, Denizli
, Uşak
ve Aydın
'da düzenlenen törenle anıldı. Cumhuriyet Meydanı
'ndaki törene Manisa Vali Vekili Ünal Çakıcı, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün
, Manisa 1. Komando
Eğitim ve Tugay Komutanı Albay Güven Dere, Manisa İl Jandarma
Komutanı Tuğgeneral Erhan Can
ile milletvekilleri, siyasi parti temsilcileri, askeri erkan ve vatandaşlar katıldı.
Anıta çelenk sunumunun ardından Atatürk'ün hayata gözlerini yumduğu saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla saygı duruşunda bulunuldu.
Bu sırada çevre yollardaki trafik akışı durdu, vatandaşlar araçlarının kornalarını çalarak saygı duruşuna eşlik etti.
Törende, İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından göndere çekilen bayrak yarıya indirildi.
Sabuncubeli Tüneli'nde saygı duruşu
Öte yandan Atatürk'ün ebediyete intikal ettiği 09.05'te İzmir
'i Manisa'ya bağlayan 4 kilometrelik Sabuncubeli Tünelleri'nde sirenler çalmaya başladı.
Bu sırada sürücüler araçlarını yolun kenarına çekerek saygı duruşunda bulundu.
Denizli
Denizli Valiliği önünde düzenlenen törende Vali Hasan Karahan, 11. Komando Tugay ve Garnizon Komutan Vekili Piyade
Albay Bilal Öztürk ile Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan
, Atatürk Anıtı'na çelenk koydu.
Anıta çelenk sunumunun ardından Atatürk'ün hayata gözlerini yumduğu saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla saygı duruşunda bulunuldu.
Meydandaki vatandaşlar ve trafikte araçlarını durduran sürücülerin de katıldığı saygı duruşu sonrası İstiklal Marşı okundu, bayraklar yarıya çekildi. Alanda bulunmayan vatandaşlar da iş yerleri ve evlerinin balkonundan saygı duruşu ile İstiklal Marşı'na eşlik etti.
Törene Denizli milletvekilleri Şahin Tin, Teoman
Sancar ve Yasin Öztürk, diğer protokol üyeleri, askeri ve mülki erkan ile öğrenciler katıldı. Pamukkale Üniversitesi
'ndeki törende Rektör
Yardımcısı Prof. Dr. Erdinç Duru, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı. Üniversite yöneticileri, akademisyenler ve öğrencilerin katılım gösterdiği törende saat 09.05'te saygı duruşunun ardından Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Bölümü Ana Bilim Dalı korosu eşliğinde İstiklal Marşı okundu.
Uşak
15 Temmuz Şehitler Meydanı'nda düzenlenen törene Uşak Valisi Funda Karabacak, Belediye Başkanı Nurullah Cahan
, CHP
Uşak Milletvekili Özkan Yalım
, Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, İl Jandarma Komutanı Yalçın Baysal, siyasi parti temsilcileri, askeri erkan ve vatandaşlar katıldı.
Atatürk Anıtı'na çelenk sunumunun ardından Atatürk'ün hayata gözlerini yumduğu saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla saygı duruşunda bulunuldu.
Sürücüler, araçlarından inerek saygı duruşuna katıldı, tören alanındaki bazı vatandaşlar duygulu anlar yaşadı.
Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından göndere çekilen bayrak yarıya indirildi.
Törenin ardından Besim Atalay
Güzel Sanatlar Lisesi tarafından Atatürk Kültür Merkezi
'nde anma programı yapıldı.
Programda Atatürk'ün sevdiği şarkılar ve öğrencilerin hazırladığı Atatürk Orotoryosu sahnelendi.
Aydın
Aydın Valiliği önünde düzenlenen törende, Atatürk büstüne çelenk bırakıldı. Atatürk'ün kendi sesinden 10. Yıl Nutku'nun seslendirilmesinin ardından hayata gözlerini yumduğu saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla 2 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu, ardından İstiklal Marşı okundu.
Törene, Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger
, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu
, Aydın Milletvekili Mustafa Savaş
, Aydın İl Emniyet Müdürü Rahmi Baştuğ, Aydın İl Jandarma Komutanı Albay Mesut İnan öğrenciler ile vatandaşlar katıldı.
Aydın,Manisa,Mustafa Kemal Atatürk
10 Kasım 2018 Cumartesi 12:40