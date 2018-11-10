Büyük Önder Atatürk'ü Anıyoruz

Türkiye Cumhuriyeti
'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk
, ebediyete intikalinin 80. yılında Belçika
'da törenlerle anıldı.
Türkiye'nin Brüksel
Başkonsolosluğu'ndaki tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Törende konuşan Büyükelçilik
Askeri Ataşesi Piyade
Albay Ahmet Aşık
, her toplumu ayakta tutan değerler olduğunu belirterek, "Bu değerlerin yıkılması, toplumun dağılmasına, ülkenin çökmesine, işgal edilmesine hatta tarih sahnesinden silinmesine neden olur. Günümüzde başta komşularımız Suriye
ve Irak
'ta olmak üzere dünyanın dört bir köşesinde yaşanan trajediler, Türk milletinin büyük önderi Atatürk'ün fikir ve ideallerine daha sıkı sarılmamızın, milli değerlerimizi ve kültürümüzü korumamızın, bizi bugünlere taşıyan tarihimizi çocuklarımıza öğretmemizin önemini daha da artırmıştır." ifadelerini kullandı.
Türkiye'nin Brüksel Büyükelçisi Zeki Levent Gümrükçü
ise her sene aynı şevk ve heyecanla Atatürk'ü andıklarını kaydederek, "Dünyada hiçbir lider yoktur ki ölümünden 80 yıl sonra dahi böylesine sevgiyle, saygıyla, muhabbetle anılsın." dedi.
Gümrükçü, Atatürk'ün hedeflerini büyük bir titizlik ve kararlılık içerisinde çizdiğine dikkati çekerek, "Adımlarını da kendi deyimiyle 'Türk ulusunun yüksek karakterine' olan inancıyla birlikte planlı ve kararlı bir şekilde atmıştır." diye konuştu.
Yabancı yazar ve devlet adamlarının Atatürk hakkındaki açıklamalarından örnekler veren Gümrükçü, Belçika'da Fransızca yayın yapan Le Soir gazetesinin Atatürk'ün yaşamını yitirmesinin ardından "Türkiye liderinin ardından ağlıyor" başlığıyla yayımlanan baskısını gösterdi.
NATO Temsilciliği'nde anma töreni
Türkiye'nin NATO Daimi Temsilciliği'nde düzenlenen törene Daimi Temsilcisi Büyükelçi Fatih Ceylan
, NATO nezdindeki Türk Askeri Temsilcisi Korgeneral Nihat Kökmen, NATO Genel Sekreter
Yardımcısı Tacan İldem ile diplomatik erkandan birçok isim katıldı.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan anma töreni, Büyükelçi Ceylan'ın konuşması ve Atatürk'ün fotoğraf ve görüntülerine ilişkin sunum ile son buldu.
Öte yandan, Türkiye'nin Anvers
Başkonsolosluğu'nda da Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikali dolayısıyla anma töreni düzenlendi. Nijerya
'daki tören
Türkiye'nin Abuja
Büyükelçiliği'nde Gazi Mustafa Kemal
Atatürk'ün ebediyete intikalinin 79'uncu yılı vesilesiyle "Atatürk'ü Anma Töreni" düzenlendi.
Saygı duruşuyla başlayan tören İstiklal Marşı'nın okunması ve Atatürk'ün 10. Yıl Nutku'nun dinlenmesiyle sona erdi.
Törene Türkiye'nin Abuja Büyükelçisi Ahmet Melih Ulueren ve Büyükelçilik çalışanları katıldı.
Belçika,Türkiye,Mustafa Kemal Atatürk
10 Kasım 2018 Cumartesi 12:45