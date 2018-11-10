Büyük Önder Atatürk'ü Anıyoruz

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk
'ün ebediyete intikalinin 80. yılı dolayısıyla Bahşili, Yahşihan
ve Keskin
ilçelerinde anma törenleri düzenlendi.
Bahşili Cumhuriyet Meydanı
'nda düzenlenen törende, Atatürk Anıtı'na çelenk bırakıldı. Saat 09.05'te çalan siren eşliğinde saygı duruşunda bulunuldu, ardından İstiklal Marşı okundu.
Atatürk İlkokulu'nda devam eden anma programında, öğrenciler tarafından şiirler okundu, Atatürk'ün sevdiği türküler seslendirildi.
Programa, Kaymakam Zikri Şahin
, Belediye Başkan Yardımcısı Özcan Akdeniz
, kurum müdürleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.
Yahşihan Kaymakamlık
bahçesinde düzenlenen törende, Kaymakam Fatih Yılmaz
, Mühimmat Ana Depo Komutanı Bakım Albay Ahmet Demir
ve Belediye Başkan Vekili Mustafa Alan
, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı. Saat 09.05'te çalan siren eşliğinde saygı duruşunda bulunuldu, ardından İstiklal Marşı okundu.
Programa, kurum müdürleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.
Keskin
Keskin Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende, Kaymakam Muammer Köken
ve Belediye Başkanı Dede
Yıldırım, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı. Saat 09.05'te çalan siren eşliğinde saygı duruşunda bulunuldu, ardından İstiklal Marşı okundu.
Keskin Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nde devam törende, öğrenciler tarafından çeşitli gösteriler sergilendi ve şiirler okundu.
Programa, kurum müdürleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.
Yahşihan,Keskin,Mustafa Kemal Atatürk
10 Kasım 2018 Cumartesi 12:47