Büyük Önder Atatürk'ü Anıyoruz

10 Kasım 2018 Cumartesi 12:49



10 Kasım 2018 Cumartesi 12:49

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 80. yılında Kırklareli'nde anıldı.Kültür Merkezi'nde düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Lisesi İngilizce öğretmeni Kübra Yalçınkaya, günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı.55. Mekanize Piyade Tuğay Komutanlığı'nda görevli Tankçı Yüzbaşı Uğur Elibüyük de Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatını anlatan bir sunum yaptı.Tören, şiirlerin okunması ve öğrencilerin gösterisi ile sona erdi.Törene, Vali Osman Bilgin, AK Parti Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz, CHP Kırklareli Milletvekili Vecdi Gündoğdu, 55. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Turan İnan, Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, siyasi parti temsilcileri ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.