Büyük Önder Atatürk'ü Anıyoruz

Türkiye Cumhuriyeti
'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk
, ebediyete intikalinin 80'inci yılında Afşin
'de törenle anıldı.
Afşin Hükümet
Konağı'nda düzenlenen törende, Kahramanmaraş
Vali Yardımcısı Faruk Erarslan
, Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven
, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.
Atatürk'ün hayata gözlerini yumduğu saat 09: 05'te sirenlerin çalmasıyla birlikte alanda bulunanlar saygı duruşunda bulundu, İstiklal Marşı okundu.
Daha sonra anma programı, Afşin Kaymakamlığı Konferans Salonunda Cumhuriyet Ortaokulu tarafından gerçekleştirildi.
Cumhuriyet Ortaokulu Müdürü Rıfat Köş, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal
Atatürk'ü vefatının 80. yılında anmak ve ülkeye kazandırdığı değerleri hatırlamak için bir araya geldiklerini belirterek, 10 Kasım
'ın öneminin büyük olduğunu kaydetti.
Konuşmanın ardından Cumhuriyet Ortaokulu tarafından hazırlanan "Fotoğraflarla Atatürk
" konulu slayt izletildi ve öğrenciler tarafından Atatürk'ün sevdiği şarkılar seslendirildi.
Törene, Kahramanmaraş Vali Yardımcısı Faruk Erarslan, Belediye Başkanı Mehmet Fatih
Güven, İlçe Jandarma
Komutanı Yüzbaşı İsmail Serhat Çakar, İlçe Emniyet Müdürü Hüseyin Akdoğan İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Mahir Turan, kamu ve kurum amirleri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, okul müdürleri ile çok sayıda öğrenci katıldı.
Erarslan,Kahramanmaraş,Türkiye,Mustafa Kemal Atatürk
10 Kasım 2018 Cumartesi 12:51