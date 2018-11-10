Büyük Önder Atatürk'ü Anıyoruz

Bitlis
Valisi Oktay Çağatay, Bitlis Eren Üniversitesi
(BEÜ) Rektörü Prof. Dr. Erdal Necip Yardım ve Bitlis Gazeteciler Cemiyeti
(BİGACEM) Başkanı Özcan Çiriş, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk
'ün ebediyete intikalinin 80'inci yılı dolayısıyla mesaj yayımladı. Türkiye Cumhuriyeti
'nin kurucusu, büyük devlet adamı Mustafa Kemal Atatürk'ü hayata veda edişinin 80'inci yıl dönümünü saygı, rahmet ve minnet andıklarını ifade eden Vali Çağatay, şunları kaydetti:
"Atatürk, sadece milletimizin değil, bütün insanlığın sevgisini ve saygısını kazanmış bir liderdir.Doğadaki tüm canlılar gibi insanoğlunun da yaşamının bir sınırı vardır. Ancak bazı insanlar vardır ki yaşamları boyunca yaptıkları eserlerle, insanlığa verdikleri hizmetlerle yaşamlarından sonra da varlıklarını sürdürürler. Yaşamını milletine adayan, bir imparatorluğun küllerinden yepyeni ve güçlü bir devlet yaratan eşsiz bir lider. Mümtaz bir devlet adamı, büyük bir komutan ve dahi olan Atatürk bu ender insanlardan biri belki de en büyüğüdür."
Vefatının 80. yılında Gazi Mustafa Kemal
'i saygı ve rahmetle andığını aktaran BEÜ Rektörü Prof. Dr. Erdal Yardım ise, "Gazi Mustafa Kemal, önderlik ettiği istiklal mücadelemiz, elde ettiği eşsiz zaferler ve milletimizi müşterek bir ideal etrafında birleştirerek kurduğu Cumhuriyetimiz ile tüm dünyanın takdirini kazanmıştır. Mustafa Kemal Atatürk adını tarihe yazdırmış, kahraman bir asker, saygın bir lider, büyük bir devlet adamıdır." ifadelerini kullandı.
BİGACEM Başkanı Özcan Çiriş de, mesajında şunları kaydetti:
"Türkiye Cumhuriyetinin Kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının yıl dönümünde rahmet ve minnetle anıyorum. Yaşanan olayların hiçbirinin tesadüf olmadığı, aksine bunların ülkemizdeki insanları birbirine bağlamada aktif rol oynaması gerektiğini düşünüyoruz. Mustafa Kemallerin kolay yetişmediği böylesi dönemlerde onu anma yerine anlamak ve fikirlerini ileriye götürmek gerekiyor."
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti,Bitlis,Mustafa Kemal Atatürk
10 Kasım 2018 Cumartesi 12:54