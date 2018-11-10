Büyük Önder Atatürk'ü Anıyoruz

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk
'ün ebediyete intikalinin 80. yılı dolayısıyla Manisa
'nın ilçelerinde tören düzenlendi. Turgutlu
15 Temmuz Şehitler Meydanı'ndaki törene, Turgutlu Kaymakamı Uğur Turan, Belediye Başkanı Turgay Şirin
, Garnizon Komutanı Albay Kenan Peşternik, İlçe Emniyet Müdürü Volkan Parıldar, İlçe Jandarma
Komutanı Muhammet Evren
, daire müdürleri ve vatandaşlar katıldı.
Çelenk sunumunun ardından, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasından sonra tören sona erdi.
Öte yandan törende sirenlerin çalmaması vatandaşların tepkisine neden oldu. 15 Temmuz Demokrasi Meydanı
'ndaki törenin ardından Turgutlu Lisesi konferans salonunda Atatürk'ün anma programı düzenlendi.
Kula
Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 80. yılında Kula'da anıldı.
Kula Şehit Ömer Halis Demir
Kent Meydanı'ndaki törende Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.
Saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla Kulalılar saygı duruşunda bulundu.
Sarıgöl
Sarıgöl'de Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 80. yılında düzenlenen törenle anıldı.
Sarıgöl Kent Meydanı'nda iki dakikalık sirenin çalması ile alanda bulunanların saygı duruşunda bulunmasın ardından İstiklal Marşı okundu.
Törende, Sarıgöl Kaymakamı Çetin Kılınç, Sarıgöl Belediye Başkanı Necati Selçuk
, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.
Törene, tüm resmi daire amirleri, partilerin ilçe başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.
Demirci
Demirci ilçesinde ilk tören belediye hizmet binası önünde bulunan Atatürk Anıtı önünde düzenlendi.
Törende, Demirci Kaymakamı Mutlu Akyol ve Belediye Başkan Vekili Mustafa Ünlü
tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından 09.05'te sirenlerin çalmasıyla 2 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.
Törenler daha sonra Demirci Ticaret ve Kültür Merkezi'nde 75. Yıl Alime Paşa Ortaokulunun düzenlemiş olduğu program ile devam etti.
Programda Atatürk'ün sevdiği türküler seslendirildi.
Akhisar
Akhisar Milli Egemenlik Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı önünde düzenlenen törene vatandaşlar büyük ilgi gösterdi.
Törene astsubay babasıyla birlikte gelen bir çocuğun asker selamı, görenleri duygulandırdı.
Saat 09.05'te sirenlerin çaldığında saygı duruşundan bulunuldu.
Töreninin ardından vatandaşlar, Atatürk Anıtı'na çiçekler bırakarak alandan ayrıldı.
Mustafa Kemal Atatürk
10 Kasım 2018 Cumartesi 12:58