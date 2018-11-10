Büyük Önder Atatürk'ü Anıyoruz

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk
'ün ebediyete intikalinin 80. yılı dolayısıyla Bitlis
'te tören düzenlendi. Gökmeydan
'daki düzenlenen anma töreninde Bitlis Valisi Oktay Çağatay, ve Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Aras
Atatürk Büstüne çelenk sundu.
Tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi.
Daha sonra Bitlis Kültür Merkezi'nde düzenlenen anma programında, günün anlam ve önemine ilişkin konuşmalar yapıldı, şiirler okundu ve Atatürk'ün sevdiği şarkılar söylendi.
Gökmeydan,Bitlis,Mustafa Kemal Atatürk
10 Kasım 2018 Cumartesi 12:59