Büyük Önder Atatürk'ü Anıyoruz

10 Kasım 2018 Cumartesi 13:04



10 Kasım 2018 Cumartesi 13:04

VAN/MUŞ/ Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 80'inci yılı dolayısıyla Van, Muş ve Bitlis'in ilçelerinde tören düzenlendi.Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 80'inci yılında Van'ın Muradiye ilçesinde düzenlenen törenle anıldı.Kaymakamlık bahçesinde bulunun Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan programda, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.Kazım Karabekir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Çok Amaçlı Salonu'nda devam eden programda, Türkçe öğretmeni Hediye Kanat günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yaptı.Öğrenciler tarafından şiir, oratoryo ve Atatürk konulu etkinlikler gerçekleştirilen programda, öğretmen Rabia Duman bir sinevizyon gösterisi sundu.Zeybek oyunuyla devam eden etkinlikte, resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere çeşitli ödüller verildi.Programa, Muradiye Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Harun Yücel, Garnizon Komutanı Binbaşı Evren Kaptan, Cumhuriyet Başsavcısı Emre Torun, Emniyet Amiri Hasan Gün, kurum amirleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.BulanıkBüyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 80'inci yılı dolayısıyla Muş'un Bulanık ilçesinde tören düzenlendi.Hükümet Konağı önünde Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulmasının ardından Halk Eğitim Merkezi toplantı salonunda anma etkinliği yapıldı.Bulanık Turgut Özal Ortaokulu tarafından düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.Günün anlam ve önemini belirten konuşmanın ardından tören, öğrenciler tarafından günün anlam ve önemini belirten şiirlerin okunması, bu kapsamda yapılan yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesiyle son buldu.Etkinliğe, Bulanık Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Hacı Arslan Uzan, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Türker, İlçe Garnizon Komutanı İsmail Horzum, sivil toplum örgütleri, kurum amirleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.AhlatBüyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 80'inci yılı dolayısıyla Bitlis'in Ahlat ilçesinde tören düzenlendi.Hükümet Konağı önündeki Atatürk büstüne çelenk sunulması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan program, Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü Ertuğrul Gazi Konferans Salonu'nda devam etti.Burada Ergezen Ortaokulu öğretmenlerinden Şakir Fatih Kotkuhan, günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı.Öğrencilerin okuduğu şiirlerle devam eden program, davetlilere "Atatürk'ü Anlamak" konulu skeçin izletilmesiyle devam etti. Skeç, izleyenlerin beğenisini kazandı.Atatürk konulu slayt gösterisi ve müzik dinletisi ile sona bulan programa, Ahlat Kaymakamı Mustafa Akgül, Belediye Başkanı A. Mümtaz Çoban, Ahlat Cumhuriyet Başsavcısı Osman Hanbay, Ahlat Cumhuriyet Savcısı Melek Ölmez, Hakim Selin Gümüş, İlçe Jandarma Hasan Emrah Alkan, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.